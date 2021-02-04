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Çanakkale'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 kişi yakalandı
Çanakkale'de bir parkta Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 şüpheli gözaltına alındı.
|04 Şubat 2021 19:38
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Çanakkale'de bir parkta Boğaziçi Üniversitesi olayları bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda toplanmayı planlayan grup, eylem yapmak istedi.
Bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan gruptakilerden 9'u gözaltına alındı.
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