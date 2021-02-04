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Bu kez Erdil Yaşaroğlu'na telif suçlaması yapıldı
Dünyaca ünlü karikatürist Dan Piraro, son aylarda karikatürleriyle ilgili açtığı telif davalarıyla gündeme gelen karikatürist Erdil Yaşaroğlu'nun eski internet sitesi Komikaze'yi paylaşarak, "İşte bir başka izinsiz yayımlanan karikatür. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
|04 Şubat 2021 19:39
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Dan Piraro, telif davaları nedeniyle son günlerde gündemden düşmeyen Erdil Yaşaroğlu hakkında bir paylaşım yaptı.
Dan Piraro kişisel Twitter hesabından, Erdil Yaşaroğlu'nun Komikaze adlı karikatür sitesinde yer alan karikatürünü paylaştı. Piraro, karikatürlerini paylaşanlara dava açan Yaşaroğlu için, "İşte bir başka izinsiz yayımlanan karikatür. Bu asla kabul edilebilir bir şey değil" dedi
Erdil Yaşaroğlu adlı eski Penguen dergisi karikatürsti; emekli, öğretmen, ögrenci demeden blogunda, forumunda, slaydında beğendiği karikatürü paylaştığı gerekçesiyle binlerce kişiye dava açmış, telif hakları adı altında onbinlerce TL para talep etmişti.
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