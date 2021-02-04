Ağrı Dağı, 6 yıl sonra yeniden tırmanışa açıldı

Ağrı Valiliği koordinesinde Doğubayazıt ilçesinde Ağrı Dağı'nın eteklerinde düzenlenen "Ağrı Dağı'nın Tırmanışa Açılış Programı" saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali Osman Varol, "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı yeniden tırmanışa açıldığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Ağrı Dağı'nın dünyanın en çok bilinen yerleri arasında yer aldığını belirten Varol, şöyle konuştu:

"Biz bu değere sahip bir ülke olarak bu değerden istifade etmek durumundayız. Bu değeri, dünyanın her tarafında bilen her sektörden insanların kullanımına açmak durumundayız. Bu, işin ekonomik ve sosyal boyutuna gelmeden evvel insani olarak vazifemizdir diye düşünüyorum. Böyle bir sportif değere sahibiz. Burayı, dağcılarımıza bugünden itibaren resmi olarak tırmanışa açıyoruz. 2015 yılından bu yana Ağrı Dağı resmi olarak tırmanışa kapalıydı. Bilim adamlarımız incelemeler yapmak istiyor. Bahar döneminde dağcılar kadar ilgileri olmasa da doğa severlerimiz burada trekking ve doğa yürüyüşleri yapacak."

Varol, Ağrı Dağı'nın manevi anlamda belirli bir dini inanış açısından da çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayarak bazı insanların buraya gelip manevi etkinlikler gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

Türkiye'nin "cennet bir vatan", Ağrı Dağı'nın da "bu cennet köşelerden biri" olduğunu ifade eden Varol, "Biz istiyoruz ki Ağrı Dağı'mız 4 mevsim tırmanışa açık olsun, doğaseverler belirli dönemlerde gelip bu dağda çeşitli etkinlikler yapıp kamp kursun. Dağcılıkla ilgilenen bütün sporcularımız yılın bütün mevsimlerinde her türlü etkinlik ve antrenmanlarını burada gerçekleştirsin. Dağcılarımızın ihtiyaç duyduğu bütün teknik tesislerin tamamını inşa edelim. Biz istiyoruz ki bu dağın uygun bir yerinde kayak merkezi olsun. Dünyanın tamamındaki insanlarının buraya akmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Dağın tırmanışa açılması bundan sonra yapacaklarımız için bir milat"

Varol, geçmişte terörle anılan Ağrı Dağı'nın neden tırmanışa kapalı olduğunu herkesin bildiğini işaret ederek, "Pes etmeyeceğiz. Kıymetli siyasetçilerimizin söyledikleri gibi en temelde bu bölge halkının kendi isteğiyle sonrasında da bu kadim devlet geleneğinin yarattığı kurum ve kuruluşların desteğiyle bu projelerin hepsini inşallah gerçekleştireceğiz. Bugün çok neşeli ve mutluyuz. Bundan sona yapacaklarımız için belki bir milat." dedi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise Ağrı Dağı'nın 2004 yılında milli park ilan edildiğini ve AK Parti hükümetleri döneminde bölgeye ciddi kaynak ayrıldığını ifade etti.

Dağın turizme açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Çelebi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu'nun yiğidi Süleyman Soylu gibi bir İçişleri Bakanı göreve geldiği günden bugüne kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bu hükümet sayesinde terör neredeyse minimize ediliyorsa bizim bunu unutmamamız lazım. Eğer bir Kültür ve Turizm Bakanı 24 saatini Doğubayazıt ve Ağrı'ya ayırıyorsa bizim bunu unutmamamız lazım. Eğer birileri mahalleleri ayırmak için hendek kazıyorsa Türkiye Cumhuriyeti devleti de bu birilerinin önüne geçebilmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor."

"Hep bir ağızdan teröre 'Yeter artık' diyelim"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da herkesin birlik ve beraberlik içerisinde teröre dur demesi gerektiğini belirterek, "Bugün hepimiz hep bir ağızdan teröre 'Edi bese, yeter artık. diyelim. Bizi yok etmeye ve kardeşliği bozmaya çalışanlara, bu dağları bize zehir etmeye çalışanlara biz de Doğubayazıt'ın o gür sesiyle 'Edi bese' diyelim. Bu bize Kürtlüğümüzü kaybettirmez. " ifadesini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar da yurdun dört bir yanındaki dağcıların Ağrı Dağı'nın tırmanışa açılmasını sevinçle karşıladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Vali Varol ve beraberindekiler, tırmanış öncesi alanda hazırlık yapan dağcıların kamp çadırlarını ziyaret etti.