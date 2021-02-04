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4 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı

Ankara'da kendisini polis olarak tanıtıp FETÖ bahanesi ile 4 kişiyi 4 milyon lira dolandıran zanlı, gözaltına alındı. Şanlıurfa'ya kaçarken yakalanan şüphelinin üzerinden yaklaşık 1 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çıktı.
 04 Şubat 2021 19:52
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4 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, zanlı Mehmet K. (25), telefonla aradığı 84 yaşındaki kadına banka hesaplarının FETÖ mensupları tarafından kullanılacağını belirterek evindeki tüm ziynet ve nakit paraların inceleneceğini, bunları hazırlayarak evinin önündeki otobüs durağına gelecek sivil polise teslim etmesi gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine telaşa kapılan yaşlı kadın, banka hesabındaki ve evindeki tüm ziynet eşyalarını toplayarak, evinin önündeki otobüs durağına indi. Hazırladığı tüm mücevher ile nakdi, sivil polis olduğunu düşündüğü kişiye veren yaşlı kadın, bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

İhbar üzerine hareket geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcının yakalanması için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelendi ve şüpheli Mehmet K'nin kimliği belirlendi.

Şanlıurfa'ya kaçmak üzereyken yakalanan zanlının çantasında yapılan aramada yaşlı kadına ait yaklaşık 1 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan Mehmet K, emniyete götürülürken, ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Ekiplerin detaylı incelemesinde zanlının bu yöntemle daha önce de 3 kişiyi dolandırdığı, daha çok yalnız yaşayan yaşlıları hedef aldığı ve bu yöntemle yaklaşık 4 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet K, adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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