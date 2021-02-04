10 milyon TL'lik vurgun yaptı: Ağlayarak cezaevine gitti
|04 Şubat 2021 20:31
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Amasya'da otomobil yedek parçası satışı yapıp kar payı dağıtmayı vadederek vatandaşların toplam 10 milyon TL'den fazla parasını dolandırdığı iddia edilen şahıs Sakarya'da polise yakalandı. Getirildiği Amasya'da gazetecilerin sorularını ağlayarak cevaplayan ve "Kimseyi dolandırmadım" diyerek suçlamaları kabul etmeyen Murat Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, "Yedek parça işinde iyi kar var" sözleriyle yurt dışından getirteceği malzemelerin satışından yüzde 25'e varan oranlarda kar payı dağıtma vaadiyle yaklaşık 4 yıldır vatandaşlardan yüklü miktarda para almaya başlayan Murat Ö. toplanan paralardan ilk parti payları dağıtmaya başlayarak güven kazandı. Daha fazla kazanç elde edecekleri düşüncesiyle tanıdıklarından kar payını paylaşma vaadiyle topladıkları paraları Murat Ö.'ye veren ya da hesabına havale yapan vatandaşlar iş değiştirip yaklaşık 3 ay önce açtığı oto galerinin boşaltılıp kapalı olduğunu görünce şüphelenip dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurdu.
10 vatandaşın aynı gün şikayette bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin izini sürdüğü 38 yaşındaki şahıs Sakarya'da yol uygulaması esnasında kıskıvrak yakalandı. Kente getirilip sorgusunun ardından adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin sorularını ağlayarak yanıtlayan Murat Ö., "Kimseyi dolandırmadım" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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