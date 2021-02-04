Eski Müsteşar Yusuf Tekin 2,5 yıl sonra MEB binasında
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Tekin'i kabul etti
|04 Şubat 2021 21:16
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'i kabul etti.
Denemeç, Bakanlıktaki makamında ağırladığı Tekin ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.
Rektör Yusuf Tekin'in eğitim alanındaki tecrübelerini kendisiyle paylaştığını dile getiren Denemeç, eğitim alanında istişarelerde bulunduklarını belirtti.
Tekin de Bakan Yardımcısı Denemeç'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.
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