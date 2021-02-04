1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yükseköğretim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretimde kalite yarışı bitmeyecek bir süreçtir. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak tüm imkanlarımızı, gençlerimizin nitelikli öğrenim alabilmeleri için seferber etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.
 04 Şubat 2021 21:23
+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yükseköğretim' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yükseköğretimde kalite yarışı bitmeyecek bir süreçtir. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak tüm imkanlarımızı, gençlerimizin nitelikli öğrenim alabilmeleri için seferber etmiş durumdayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, iktidarları döneminde yüksek öğrenimde kaydedilen gelişmeyi anlatan bir infografik paylaştı.

Buna göre, 2002'de 76 olan üniversite sayısı 2021'de 207'ye çıktı. Yükseköğrenim bütçesi ise 2,5 milyar liradan 36 milyar liraya yükseldi.

Öğrenci sayısı 2002'de 1 milyon 600 bin iken bu rakam bugün 8 milyon 400 bine ulaştı.

Öğretim elemanı sayısı ise 70 binden 180 bine çıktı. Yükseköğretim sistemindeki kadın akademisyenlerin oranı, Avrupa Birliği'nde yüzde 40'ı bulan ortalamanın yaklaşık 5 puan üzerinde oldu.

Daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerin oranı bu yıl yüzde 49'a yükseldi.

Dünyanın dört bir yanından 200 binin üzerinde öğrenci geleceğe Türk üniversitelerinde hazırlanıyor.

- "Türkiye, üniversiteye erişimde ilk sırada"

Türkiye, Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktı.

UNESCO'nun verilerine göre Türkiye, uluslararası öğrenci çekmede dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısını gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretimde kalite yarışı bitmeyecek bir süreçtir. Biz Cumhurbaşkanlığı olarak tüm imkanlarımızı, gençlerimizin nitelikli öğrenim alabilmeleri için seferber etmiş durumdayız." ifadelerini kulandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Menemen Bel. Başkan Vekili: Bir personeli bile işten çıkarmadık
04 Şubat 2021 22:12		 İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki
04 Şubat 2021 21:55
Eski Müsteşar Yusuf Tekin 2,5 yıl sonra MEB binasında
04 Şubat 2021 21:16		 Bakan Ersoy, AKM'nin ne zaman açılacağını duyurdu
04 Şubat 2021 21:08
Bahçeli: Evlatlarınıza sahip çıkın, onun bunun keyfine bırakmayın
04 Şubat 2021 20:14		 Twitter, bu kez Bahçeli'nin paylaşımlarına kısıtlama getirdi
04 Şubat 2021 19:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı'nı kabul etti
04 Şubat 2021 19:12		 Vaka sayısı 8 bin sınırında seyrediyor
04 Şubat 2021 19:04
Cumhurbaşkanı, üç üniversitenin rektörünü kabul etti
04 Şubat 2021 19:03		 Fahrettin Altun, Boğaziçi olaylarına ilişkin videolu mesaj yayınladı
04 Şubat 2021 18:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Menemen Bel. Başkan Vekili: Bir personeli bile işten çıkarmadık21:55 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki21:51 - Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu hediye etti21:46 - LPG'li araçlar, benzinliye göre 2 litre daha fazla yakıt yakıyor21:44 - Ünlü yazar Elif Şafak mahkeme tarafından bulunamıyor21:33 - Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu
21:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yükseköğretim' paylaşımı21:20 - Damacanalara kare kodla takip21:19 - Prof. Dr. Şener'den mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı21:16 - Eski Müsteşar Yusuf Tekin 2,5 yıl sonra MEB binasında21:13 - Çalıştığı hastanede ailesinden 2 kişiyi virüsten kaybetti21:08 - Bakan Ersoy, AKM'nin ne zaman açılacağını duyurdu
21:06 - Yerel zincir marketlerde çalışan sayısı 100 bini aştı21:05 - Dünyaca ünlü tıp dergisinden CoronaVac açıklaması21:00 - MEB'den yüz yüze eğitimin esaslarını belirledi20:54 - Yabancıların yüzde 93'ü gayrimenkulü elinde tutuyor20:53 - Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde
20:51 - Roketsan'ın geliştirdiği füze 'Atmaca' Sinop'ta test edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polise 700 bin TL'lik rüşvetin ses kaydı çıktı... 'O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye birşey kalmaz'
Öğretmen ve öğrenciler kısıtlamadan muaf tutuldu
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Çeyrek altından rekor düşüş: 665 TL'ye geriledi
MEB'den yüz yüze eğitimin esaslarını belirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akademik kariyer liyakat projesi haftaya başlıyor
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
Öğretmenlerin TC'leri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor
İçişlerinden, Sevgililer Gününü de kapsayan 3 gün için genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kafkas Gülü 1
üç aylar 2
Ölüm acısı 7
freed from desire 2
manisa'da intihar eden 4 genç 5
aşk ve gurur 1
Yılana benzeyen biber 3
uçurtma avcısı 1
lotodan zengin olmak 1
öfke 5
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam