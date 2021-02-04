1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Sakarya'da bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.
 04 Şubat 2021 21:33
+Aa- Yazdır
Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Sakarya'da bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve PKK/KCK'nın Kuzey Irak kamplarında faaliyet gösterdiği tespit edilen bir kadınının Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince koordineli olarak yapılan ikna çalışmaları sonucunda terör örgütünden kaçarak teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın 6 yıl aradan sonra ailesiyle buluşmasından sonra annesi Müdürlüğe teşekkür etmiştir. İlimizde terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
04 Şubat 2021 18:19		 FETÖ'den 5 yıldır aranan dernek başkanı ile karısı 'gaygubet evi'nde yakalandı
04 Şubat 2021 18:00
Adıyaman'da FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
04 Şubat 2021 15:27		 ByLock kullanıcısı FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
04 Şubat 2021 15:21
FETÖ şüphelisi eski Sayıştay denetçisi yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
04 Şubat 2021 14:23		 Terör örgütü DEAŞ'a 2021 yılının ilk ayında büyük darbe
04 Şubat 2021 11:21
FETÖ'nün emniyet imamı 'Kozanlı Ömer'in kardeşinin hapsi onandı
04 Şubat 2021 11:17		 İstihbarat Subayı, Yazıcıoğlu suikastında gerçeğe aykırı bilgi notu düzenlemiş
04 Şubat 2021 10:32
Ayakkabısının tabanına patlayıcı gizleyen Suriyeli terörist yakalandı
04 Şubat 2021 09:30		 PKK/KCK terör örgütünde çözülmeler hız kesmiyor
03 Şubat 2021 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:12 - Menemen Bel. Başkan Vekili: Bir personeli bile işten çıkarmadık21:55 - İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki21:51 - Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu hediye etti21:46 - LPG'li araçlar, benzinliye göre 2 litre daha fazla yakıt yakıyor21:44 - Ünlü yazar Elif Şafak mahkeme tarafından bulunamıyor21:33 - Terör örgütünden kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu
21:23 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yükseköğretim' paylaşımı21:20 - Damacanalara kare kodla takip21:19 - Prof. Dr. Şener'den mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı21:16 - Eski Müsteşar Yusuf Tekin 2,5 yıl sonra MEB binasında21:13 - Çalıştığı hastanede ailesinden 2 kişiyi virüsten kaybetti21:08 - Bakan Ersoy, AKM'nin ne zaman açılacağını duyurdu
21:06 - Yerel zincir marketlerde çalışan sayısı 100 bini aştı21:05 - Dünyaca ünlü tıp dergisinden CoronaVac açıklaması21:00 - MEB'den yüz yüze eğitimin esaslarını belirledi20:54 - Yabancıların yüzde 93'ü gayrimenkulü elinde tutuyor20:53 - Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde
20:51 - Roketsan'ın geliştirdiği füze 'Atmaca' Sinop'ta test edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polise 700 bin TL'lik rüşvetin ses kaydı çıktı... 'O parayı biz kazanamayız ama o parayla şeref diye birşey kalmaz'
Öğretmen ve öğrenciler kısıtlamadan muaf tutuldu
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
Çeyrek altından rekor düşüş: 665 TL'ye geriledi
MEB'den yüz yüze eğitimin esaslarını belirledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akademik kariyer liyakat projesi haftaya başlıyor
İntihar eden 4 gencin video gönderdiği uzman çavuş konuştu
2019 yılına göre, nüfusu en çok artan ve azalan iller
Öğretmenlerin TC'leri Sağlık Bakanlığı ile paylaşılıyor
İçişlerinden, Sevgililer Gününü de kapsayan 3 gün için genelge
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kafkas Gülü 1
üç aylar 2
Ölüm acısı 7
freed from desire 2
manisa'da intihar eden 4 genç 5
aşk ve gurur 1
Yılana benzeyen biber 3
uçurtma avcısı 1
lotodan zengin olmak 1
öfke 5
SON İLANLAR
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam