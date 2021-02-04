Ünlü yazar Elif Şafak mahkeme tarafından bulunamıyor
|04 Şubat 2021 21:44
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Baba tarafından Afyonkarahisar Sandıklılı olan yazar Elif Şafak'a, geçtiğimiz yıllarda vefat eden babası Prof. Dr. Nuri Bilgin'den intikal eden Sandıklı'daki gayrimenkuller için diğer varisler tarafından açılan izale-i şuyu davasında kendisine yapılan mahkeme tebligatları ulaştırılamadı.
Edinilen bilgiye göre, Sandıklı Sulh Hukuk Mahkemesindeki davanın devamı için varislerin her birisine tebligat ulaşması gerekiyor. Mahkeme tarafından Mersis sistemi ile yapılan araştırmada Elif Şafak'ın Türkiye'de ikamet adresi bulunamadı, yasa gereği ilanen tebligat yolu ile mahkeme tarafından Elif Şafak'a gazeteler vasıtası ile tebligat yapılıyor.
Varisler ilanen tebligat masraflarını kendilerinin karşıladığını belirterek, "Bu durum defalarca tekrarlandı, bu durum süreci uzatıyor bizi de maddi olarak yoruyor. Elif Şafak'a ulaşmaya çalışıyoruz dediler.
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