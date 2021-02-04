Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu hediye etti
|04 Şubat 2021 21:51
|+Aa- Yazdır
İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi'nde Abdülcabbar Bilici isimli bir vatandaş, karton toplayan bir gencin yağan yağmurda kısa kollu kıyafetiyle çalıştığını ve üşüdüğünü fark etti.
Bilici, üzerindeki montu çıkartarak çekçekçiye hediye etmek istedi. Çekçekçi genç, yardımsever vatandaşın yardım talebini ilk başta reddetse de, Bilici'nin ısrarı üzerine montu üzerine giydi.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kağıt toplayıcısı gence montunu veren Abdülcabbar Bilici, "Baktım hava çok soğuk, o insanı da gördüm. Acıdım daha doğrusu. Arabadan çıktım, baktım üşüyor. Çıkarıp montumu verdim ama kendisi de kabul etmedi. "Kardeşim al" dedim, "yok abi sen üşürsün" dedi. Arabada var dedim, ondan sonra aldı. Baktım ki dışarıda çocuk titriyor. Elinde eldiveni ıslak. Onun için verdim. Bu zamanda birbirimize yardım etmemiz lazım. İnsanlar birbirine yardım ettikçe daha güzel olur. Çok soğuktu yağmur da yağıyordu" dedi.
Kağıt toplayıcısı gencin daha sonra kendisini ziyarete geldiğini belirten Bilici, "Sonra da gelip beni aramış, ama bulamamış. Allah razı olsun. Beni bulamamış. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Zannediyorsam yabancıydı kendisi. Benim için ırkı, dini benim için fark etmez. Ne yaptım? Dedim ki "orada insan üşüyor". Ama gelip beni araması benim hoşuma gitti. "Ne yapacaksın" demişler, demiş ki "ben ona teşekkür edeceğim", o gün heyecandan diyememiş" ifadelerinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Ünlü yazar Elif Şafak mahkeme tarafından bulunamıyor
04 Şubat 2021 21:44
|Prof. Dr. Şener'den mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı
04 Şubat 2021 21:19
|Çalıştığı hastanede ailesinden 2 kişiyi virüsten kaybetti
04 Şubat 2021 21:13
|Hava kirliliği sağlık sorunlarını ve harcamalarını artırıyor
04 Şubat 2021 20:09
|19 yaşındaki Gamze, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi
04 Şubat 2021 19:30
|Türkiye Eczacılar Birliği'nden ünlülere uyarı
04 Şubat 2021 19:28
|75 yaşında, bir ayda iki kez koronaya yakalandı
04 Şubat 2021 18:54
|Köpeğin kedi yavrusunu emzirmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
04 Şubat 2021 17:46
|Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
04 Şubat 2021 17:20
|Cenazeler karıştı; Koronadan ölen kişiyi görenler karantinaya alındı
04 Şubat 2021 16:42