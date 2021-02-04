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Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu hediye etti

Pendik'te yağan yağmur sonrası ıslanan kağıt toplayıcısını gören bir vatandaş, üzerinden çıkardığı montu çekçekçiye giydirdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
 04 Şubat 2021 21:51
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Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu hediye etti

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kavakpınar Mahallesi'nde Abdülcabbar Bilici isimli bir vatandaş, karton toplayan bir gencin yağan yağmurda kısa kollu kıyafetiyle çalıştığını ve üşüdüğünü fark etti.

Bilici, üzerindeki montu çıkartarak çekçekçiye hediye etmek istedi. Çekçekçi genç, yardımsever vatandaşın yardım talebini ilk başta reddetse de, Bilici'nin ısrarı üzerine montu üzerine giydi.

Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kağıt toplayıcısı gence montunu veren Abdülcabbar Bilici, "Baktım hava çok soğuk, o insanı da gördüm. Acıdım daha doğrusu. Arabadan çıktım, baktım üşüyor. Çıkarıp montumu verdim ama kendisi de kabul etmedi. "Kardeşim al" dedim, "yok abi sen üşürsün" dedi. Arabada var dedim, ondan sonra aldı. Baktım ki dışarıda çocuk titriyor. Elinde eldiveni ıslak. Onun için verdim. Bu zamanda birbirimize yardım etmemiz lazım. İnsanlar birbirine yardım ettikçe daha güzel olur. Çok soğuktu yağmur da yağıyordu" dedi.

Kağıt toplayıcısı gencin daha sonra kendisini ziyarete geldiğini belirten Bilici, "Sonra da gelip beni aramış, ama bulamamış. Allah razı olsun. Beni bulamamış. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Zannediyorsam yabancıydı kendisi. Benim için ırkı, dini benim için fark etmez. Ne yaptım? Dedim ki "orada insan üşüyor". Ama gelip beni araması benim hoşuma gitti. "Ne yapacaksın" demişler, demiş ki "ben ona teşekkür edeceğim", o gün heyecandan diyememiş" ifadelerinde bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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