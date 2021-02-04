İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.
|04 Şubat 2021 21:55
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'ın sansür uygulamalarına tepki gösterdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terör örgütlerine ve sapkın LGBT'ye koruma kalkanı oluşturan Twitter, şahit oluyoruz ki eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını, demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır. Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz." değerlendirmesinde bulundu.Twitter, bu kez Bahçeli'nin paylaşımlarına kısıtlama getirdi Twitter, Soylu'nun bir paylaşımını daha kısıtladı
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