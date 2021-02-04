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Maden ocağındaki patlatma: 3 işçi yaralandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağındaki patlatma sırasında taş isabet etmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
|04 Şubat 2021 22:22
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir maden ocağındaki patlatma sırasında taş isabet etmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Aladağlar Suçatı bölgesindeki bir çinko madeninde, kontrollü patlatma sırasında çevreye sıçrayan taşlar, işçilerden E.S, M.K. ve A.H'ye isabet etti.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 işçi Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. E.S. ve A.H, buradaki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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