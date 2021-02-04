Yerli MEMATT'ların ilk partisi Azerbaycan'a ihraç edildi
|04 Şubat 2021 22:44
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Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı.
Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parti MEMATT'ların Bakü'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.
Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Kayseri'den yola çıkan ilk parti MEMATT'lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü'ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz. @tcsavunma 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/TeOc9ORtQwASFAT A.Ş. (@MSB_ASFAT) February 4, 2021
Bakanlığımız bağlısı ASFAT A.Ş. tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen 20 adet MEMATTı (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı) kardeş ülke #Azerbaycan'a ihraç ediyoruz. Kayseri'den hareket eden Hava Kuvvetlerimize ait uçakla Bakü'ye ilk parti sevkiyat gerçekleşiyor.@MSB_ASFAT pic.twitter.com/syXYdOwetnT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2021
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