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Yerli MEMATT'ların ilk partisi Azerbaycan'a ihraç edildi

Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı.
 04 Şubat 2021 22:44
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Yerli MEMATT'ların ilk partisi Azerbaycan'a ihraç edildi

Azerbaycan'a ihraç edilen mayın temizleme teçhizatının (MEMATT) ilk partisi Bakü'ye ulaştı.

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Kayseri'den gönderilen ilk parti MEMATT'ların Bakü'ye sevkinin gerçekleştiği belirtildi.

Paylaşımda, "İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve milli MEMATT'ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı
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