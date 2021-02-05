Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?

Yeni Şafak Gazetesi, Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in atamalarını analiz etti. Analiz haberde, CHP'den aday olanlar, CHP Grup toplantısında konuşanlar, koltuğu eşinden devir alan rektörler bulunuyor.

Onuncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Atadığı Rektörler.

Profesör Dr. Ural Akbulut'un ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısında dönemin genel Deniz Baykal'ın yerine kürsüye çıkarak Hükümeti eleştirmesi ile gündeme geldi.

Bu çıkışta kısa bir süre sonra 7 Temmuz 2004 te ODTÜ'yü rektör olarak atandı. Akbulut, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın eniştesi ve CHP Denizli Milletvekili Mehmet Uğur Neşe Kayınbirader idi.

Rektör Gökçebay bir kişinin oyunu almıştı

Kendisinden başka sadece bir kişinin oyunu alan Bahri Gökçebay 2005 yılında Yine Ahmet Necdet Sezer tarafından Kastamonu Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. En yüksek oy alan Profesör Doktor Mustafa Safran ise AK Parti hükümetinin Milli Eğitim Bakanlığında Müfredat yenileme ekibine katılmaya yeşil ışık yaktığı için Sezer tarafından veto edildi. Bir oyla rektör olan Gökçebay ise 2011 yılında Görevin İstifa ederek CHP'den Milletvekili adayı oldu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun damadını atadı

Profesör Dr Fazıl Necdet Ardıç, Pamukkale Üniversitesi'nde 2007 yılında yapılan seçimlerde en çok oyu alan rakibinin yerine Ahmet Necdet Sezer tarafından Rektör atandı. Ardıç AK Parti'ye kapatma davası açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun da damadıydı. Görev süresi sonunda üniversitede yapılan rektörlük seçimlerine bu sefer rektör avantajı ile girse de kazanamadı.

Atanamayan rektörler de var

Profesör Doktor Rıza Ayhan 2004 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Rektörlük seçimlerinde 399 oy alan rakibini üçe katlayarak 1064 oyla ilk sıraya yerleşti. Ancak üstü çizilerek saf dışı bırakıldı. Ayhan hükümeti "YÖK yasası" önerisi için üzerine çalışılabilir yorumunu yaptığı için Cumhurbaşkanı Sezer'in öfkesini kurban oldu. Yıllar sonra girdiği seçimlerden yine birinci çıktı ve bu sefer rektör atandı Çankaya'da Sezer dönem kapanmıştı.

Hakkında Maliye Bakanlığının yolsuzluk raporu bulunan isim Rektörlüğe atandı

19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay hakkında Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yolsuzluk raporuna rağmen 2004 yılında Cumhurbaşkanı Sezer tarafından yeniden atandı. YÖK tarafından soruşturma izni uzun yıllar verilmeyen Bernay 2009 yılında ceza aldı. Üniversiteli yolsuzluk yapmaktan yargılanan Bernay yüz binlerce liralık para cezasına çarptırıldı.

Rektör hanım koltuğu kocasından devir aldı, yine Ahmet Necdet Sezer atamıştı

Kocaeli Üniversitesinde ise görülmemiş bir halef- senef değişimi yaşandı. CHP'li eski bakan Ahmet Şener'in kızı olan Sezer Şener Komşuoğlu Rektörlük koltuğunu kocası Baki Komsuoğlundan devraldı. Onayı ise Yeni dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer demişti. Sezer Komşuoğlu Rektör olmadan önce ise iki kez CHP'den bir kez DSP'den Milletvekili Aday adayı olmuştu.

Yine Sezer 60 oydan 19'unu alan Adnan Şişman'ı Uşak Ahi Evran Üniversitesi'ne, 72 oydan 11'ini alan Selahattin Salman'ı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'ne, 41 oydan 8'ini alan Osman Metin Öztürk de Giresun Üniversitesi'ne atamıştı