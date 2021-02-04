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Hatay'da 15 gün süreyle toplantı ve etkinlikler yasaklandı

Hatay Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.
 04 Şubat 2021 23:58
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Hatay'da 15 gün süreyle toplantı ve etkinlikler yasaklandı

Hatay Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, kamu esenliğinin sağlanması, milli birlik ve beraberliği zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni, cumhuriyetin temel nitelikleri, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi müessif olayların yaşanmaması, kamu sağlığının tehlikeye atılmasını önlemek amacıyla kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" İl sınırlarımız içerisinde (İl merkezi-ilçeler polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık ve kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, konser, şenlik, festival, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, çelenk sunma törenleri, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtmak, imza masası açmak, meşale yakmak ve taşımak, konferans, panel vb. tüm etkinliklerin, her türlü açık/kapalı alanlarda yapılması planlanan eylem/etkinliklere destek vermek amacıyla çevre illerden ve diğer illerden İlimiz sınırlarına gelen şahısların ve araçların İlimiz sınırları içerisine girişlerine müsaade edilmemesi ve yasaklama süresi boyunca sınırlandırılması 18 Şubat günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
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