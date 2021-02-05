Selçuk Bayraktar: Tek bir arama motoru, tek bir sosyal medya istiyorlar
|05 Şubat 2021 02:59
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WhatsApp'ın dayattığı sözleşme sonrasında, kullanılan uygulamaların çeşitlenmesi ve tek bir uygulamanın tekel haline gelmemesi için Telegram ve BİP hesapları da kullanan Selçuk Bayraktar, Telegram hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı.
"Hızla küreselleşen dünyada, teknoloji devi bazı şirketlerin dünya
üzerindeki birçok ülkeden daha güçlü ve nüfuzlu hale geldiğini görüyoruz.
Vahşi kapitalizm, dev teknoloji tekellerinin oluşmasına ve dünyayı bu
dev tekellerin yönettiği bir yapıya zorluyor.
Bugün sosyal medya, insanlığı birbirine yakınlaştıran, tüm dünyayla iletişim kurmasını sağlayan en önemli araçlardan biri. Ancak yaşadığımız son olaylar gösteriyor ki, bu mecra, vakıf olamadığımız ajandalarıyla, tekelleşmiş dev birkaç şirketin elinde kontrolsüz bir güce dönüşmüş durumda. İstiyorlar ki tek bir arama motoru, tek bir sosyal medya, tek bir alışveriş sistemi ve daha büyük tekeller olsun.
Dünya böyle bir noktaya evrilirken bunu seyrederek, teknoloji geliştirmekten uzak kalırsak, egemenliğimizi dev şirketlerin tartışılır insafına teslim etmiş oluruz.
Bugün küçük gibi görünen bu teknoloji yarışmaları, gelecekte ahlaki değerleri ile dünyaya örnek olacak büyük teknoloji girişimlerini ülkemize kazandıracak gençleri yetiştirecek.
#MilliTeknolojiHamlesi"
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