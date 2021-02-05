Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm
|05 Şubat 2021 04:23
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yer alan bilgilere göre bugün, Türkiye'nin doğu illerinde kar erimesi ve çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Artvin, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Bitlis, Van, Şırnak, Muş, Hakkari, Siirt'te vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Öte yandan kar yağışı, Ardahan, Kars, Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Van, Bitlis ve Hakkari'de etkisini sürdürecek.
Marmara Bölgesi ve çevresinde ise puslu bir havanın hakim olması bekleniyor.Akdeniz ve Ege kıyılarında güneş yüzünü gösterecek. Karadeniz'de yağmurlu bir hava hakim olacak. Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor.
TURUNCU UYARI NEDİR?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
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