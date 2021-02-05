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O mesajlar FETÖ'cü eski Generali yalanlıyor

FETÖ soruşturmasında itirafçı olan emekli general Serdar Atasoy, 15 Temmuz darbe girişiminde görevli olduğu Bangladeş'te 02.30'da (TSİ 23.30) gelen telefondan, uyanınca haberdar olduğunu iddia etti. WhatsApp mesajları ise Atasoy'u yalanlıyor. Atasoy, darbeci amiral Sinan Sürer'in saat 21.40'da "Genelkurmay Başkanlığı yönetime el koymuştur, muhataplarınıza bilgi veriniz" mesajına hemen 3 dakika sonra "Emredersiniz komutanım" cevabını verdi. Atasoy saat 22.39'da da "Dakka Büyükelçisi izinde olduğu için 2. katibe bilgi verilmiştir" yazdı.
 05 Şubat 2021 06:15
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O mesajlar FETÖ'cü eski Generali yalanlıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmasında itirafçı olan ve adli kontrolle serbest bırakılan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, rütbesini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, örgütün kurmaylık sınav sorularını kendisine verdiğini anlatmıştı. 15 Temmuz darbe girişiminden, o dönem görevli olduğu Bangladeş'te 02.30 sıralarında (TSİ 23.30) haberi olduğunu iddia eden Serdar Atasoy'un WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. O gece WhatsApp'tan attığı mesajlar, Atasoy'un "Darbe girişiminden gece haberim oldu" ifadesini çürüttü.

3 DAKİKADA DÖNMÜŞ

  • Atasoy, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'nda sivilleri şehit eden darbeci tuğamiral Sinan Sürer'in "Ataşeler" isimli WhatsApp grubundan saat 21.40'da gönderdiği, "Genelkurmay Başkanlığı yönetime el koymuştur, muhataplarınıza bilgi veriniz" şeklindeki mesaja 3 dakika sonra cevap vermiş. 21.43'te "Emredersiniz komutanım" diyen Atasoy, 22.39'da da "Dakka Büyükelçisi izinde olduğu için 2. katibe bilgi verilmiştir" mesajını göndermiş.

02.30'DA ÖĞRENDİM DEMİŞTİ

Atasoy, ifadesinde "15 Temmuz günü Bangladeş'in resmi tatil günü olduğu için, Büyükelçilik personeli olarak piknik faaliyeti yapmıştık. Bu faaliyetten sonra evime geldim. Bangladeş saatine göre saat 24.00 sıralarında yattım. Saat 02.30 sıralarında idare ataşem denizci Başçavuş Yasin Özçam'ın telefonuyla uyandım. Darbe olduğunu söyledi, ben Bangladeş'te olduğunu zannettim. Konuşmamızdan sonra darbe girişiminin Türkiye'de olduğunu anladım" demişti.

Hücresini deşifre etti

  • İtirafçı Serdar Atasoy mahrem imamlarının yanısıra hücresindeki FETÖ'cü askerleri de deşifre etti. Atasoy ifadesinde, kendisiyle ilgilenen örgüt imamlarının yanısıra aralarında kendi hücresinde yer alanların da bulunduğu FETÖ'cü askerlerin isimlerini verdi. Bu isimler arasında darbeden yargılananlar da, kaçak durumda olup örgüte karşı mücadele veren isimleri hedef alan firari FETÖ'cü eski askerler de bulunuyor.

O isimlerden bazıları şöyle:

-İskender Girgin: Askeri liselere birlikte hazırlandık. En son Norveç'te ataşe olduğunu ve ülkeye dönmediğini biliyorum.

-Erdal Başlar (15 Temmuz gecesi halkın üzerine helikopterle ateş açtı. 6 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 400 yıl hapis cezası aldı): Lise ve Harp Okulu döneminde birlikte aynı örgüt abisine gittik.

-Saltuk Buğra Karahan (FETÖ'nün NATO'cu subayı. ABD'de Müttefik Dönüşüm Komutanlığı'ndayken görevi sonlandırıldı, ülkeye dönmedi.)

-Mustafa Barış Avıalan (Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Genelkurmay Çatı Davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Tutuklu bulunduğu cezaevinde öldü): 2003-2005 yılları arasında aynı örgüt evine gittiğim ve devrem olan şahıstır. Birlikte gittiğimiz toplantılarda himmet verdiğini bildiğim kişidir.

-Mehmet Emin Tomas (Eski askeri ataşe)

-Ali Tolga Sıçrar (Kara Harp Okulu'ndaki darbe eylemlerine katıldı ve Okul Komutanı İzzet Çetingöz'ü derdest eden cuntacılar arasında yer aldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı): Devre arkadaşımdır. 2003'teki kurmaylık sınav soruları bu şahsa da verilmişti ancak sınavı kazanamamıştı.

-Yıldırım Güneş (Eski askeri ataşe)

-Sadık Gök (Nijerya Abuja askeri ataşesiydi. Görevi sonlandırılmasına rağmen ülkeye dönmedi, firari): Devre arkadaşımdır. Kurmaylık sınavı sonrasında Akademiye birlikte gittiğim kişidir.

-Cemil Turhan (Sözde darbe bildirilerinin altında imzası bulunuyordu. Yurtta Sulh Konseyi üyesi. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı)

-Ramazan Türkmen: (Çekya askeri ataşesiydi. Yurtdışından dönmedi. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı): Bu şahıs Harp Okulu ve Piyade Okulunu birlikte okuduğum kişidir.

Osman Özgan Yeni Şafak

Yeni Şafak
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