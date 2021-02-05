Boğaziçi'nde yalanlar doğrular: Keskin nişancı değil drone savar

Boğaziçi provokatörlerinin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü. Yalan: Polis "Aşağıya bak" dedi. Doğrusu: Polis, "Aşağıdan, toplu gitmek yok" dedi. Yalan: Polis saldırdı. Doğrusu: Provokatörler polise saldırdı. Yalan: Çatıya keskin nişancı koyuldu. Doğrusu: Öğrencileri korumak için drone savar konumlandırıldı. Yalan: Bir öğrenci beyin travmasından ameliyatta. Doğrusu: Öyle bir olay yok. Yalan: Göstericinin başörtüsü açıldı ve kadın yerlerde sürüklendi. Doğrusu: Görüntüler iddiayı yalanlıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör ataması bahanesi ile provokasyon çıkarma derdine düşenlerin ortaya attığı yalanlar tek tek çürütüldü. Çarpıtılan polis müdahalesinden, öğrencileri hedef alacağı iddia edilen keskin nişancıya, rektörün hukuksuzca atandığından bütün öğrencilerin protestoda olduğuna kadar yalanlar deşifre edildi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öğrencilere yönelik polis müdahalesini de değerlendiren Bulu, 'Boğaziçi Üniversitesinde maalesef bazı gruplar bu protesto kültürünü biraz aşırıya götürdüler. Rektörlük binasının 3 kapısı da ablukaya alınarak, içeride çalışanların saat 9'a kadar dışarıya çıkmaları fiili olarak engellendi. Uyarılara rağmen başkalarının özgürlüğünü engelleyici tarzda bir duruma girdiler. Tedbir alma zorunluluğu doğdu. Bütün olay bundan ibarettir.' diye konuştu. İstifa konusuna da değinen Bulu, 'Boğaziçini ilk 100 üniversite içerisine sokma hayalim var, istifayı asla düşünmüyorum.' ifadelerini kullandı.





İşte o 8 yalan ve gerçekleri:

YALAN: Polis "Aşağıya bak" dedi.

DOĞRU: Polis, "Aşağıdan, toplu gitmek yok, aşağıdan (pandemi önlemi)" dedi.

YALAN: Polis saldırdı.

DOĞRU: Provakörler 'hücum' diyerek polislere saldırdı.

YALAN: Öğrencileri vurmak için çatıya keskin nişancı koyuldu.

DOĞRU: Herhangi bir sabotajda bulunulmasın diye öğrencileri korumak için drone savar konumlandırıldı.

YALAN: Rektör seçim hakkı üniversitenindi, Cumhurbaşkanı hukuksuzca kendisi atadı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Artvin-Bilecik-Çankırı-Gaziantep-Iğdır 7'nci olağan il kongrelerine AK Parti Genel Merkezi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'LGBT. Yok böyle bir şey. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz. Siz öğrenci misiniz, siz talebe misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan orayı işgale kalkışan terörist misiniz?' ifadelerini kullandı.

DOĞRU: Rektör seçim hakkı Anayasa'ya göre zaten Cumhurbaşkanı'nın elinde.

YALAN: Bütün Boğaziçi öğrencileri protestoda.

DOĞRU: 108 şüpheliden sadece 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu valilik tarafından açıklandı.

YALAN: Protestoya izin verilmedi.

DOĞRU: Salgın önlemleri gereği toplanmak yasak.

YALAN: Bir öğrenci beyin travmasından ameliyatta.

DOĞRU: Böyle bir olayın olmadığı akademisyenler tarafından da açıklandı.

YALAN: Şüphelilerden birinin polis ekiplerince başörtüsü açıldı ve kadın yerlerde sürüklendi.

DOĞRU: Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden söz konusu öğrencinin gözaltına alındığı ana ait görüntüleri yayınlayarak iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Yasemin Asan