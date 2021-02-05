Anayasa hazırlığı muhalefeti hareketlendirdi

Perde arkasından gizli saklı "anayasa" çalışması yapan muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "şeffaf anayasa süreci" çağrısı üzerine paniğe kapıldı. Dün muhalefetteki partiler, bir dizi görüşmeyle Erdoğan'ın çağrısına nasıl karşılık vereceklerini belirlemeye ve yeni yol haritası ile söylem birliği oluşturmaya çalıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Akşener daha sonra Davutoğlu ile buluştu. Partiler yeni anayasayla ilgili sorulara kaçamak cevaplar verdi.



Perde arkasında yürüttükleri anayasa çalışmaları deşifre olan muhalefet partileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'şeffaf ve sivil bir anayasa' çağrısıyla iyice panikledi. MHP'nin desteğini ilan ettiği şeffaf bir hazırlık önerisi üzerine dün muhalefette görüşme turları başladı. Gizli saklı yürüttükleri çalışmaları açığa çıkan muhalefet partileri yeni durum nedeniyle ortak bir dil ve yol haritası belirlemek üzere biraraya geldi.

MİLLET İTTİFAKI HAREKETLİ

24. ve 26. dönemde TBMM'de gündeme gelen yeni anayasa girişimini uzlaşmaz tutumuyla kadük bıraktıran muhalefet yine kaçıyor. Erdoğan ile çağrısına ilk desteği veren Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin anayasa gündemli zirvesi ile aynı saatlerde Millet İttifakı cephesinde de büyük hareketlilik yaşandı. Güçlükle ayakta duran gizli ortaklı Millet İttifakı, anayasanın temel maddeleri nedeniyle aralarında oluşacak çatlak nedeniyle görüşme turuna çıktı.



UZLAŞI KAPISINI KAPATTILAR

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Muhalefet, oluşan bu yeni duruma karşı ortak bir dil ve yeni yol haritasını ele aldı. Bunun ilk somut adımı ise gelen öneriye karşı çıkmak oldu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen muhalefet cephesi, ellerine yeni anayasa fırsatı geçmişken yaptıkları açıklamalarla uzlaşı kapısını kapattı.

DAVUTOĞLU'NA ZİYARET

Akşener, Babacan ile görüşmesinin ardından da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu'nu Ankara'daki evlerinde ziyaret etti. İki genel başkanın, gündemdeki konularla ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.



BAHANELERİ DE HAZIR

Kılıçdaroğlu yeni anayasa tartışmaları için "Bu tartışmayı başlatabilmeniz için önce var olan anayasaya uymanız gerekir. Anayasa kararlarına uyulmayan bir ülkedeyiz" ifadeleriyle uzlaşmaz bir tutum sergileyeceğinin ilk işaretlerini verdi. Karamollaoğlu ise "Önümüzde hafta ilk taslağımız hazır olur diye ümit ediyorum. Görüş bildiririz mutlaka" dedi.

Akşener de "Yeni anayasa dediğiniz zaman sıfırdan bir anayasa yapmak gibi bir iddia ise o zaman ikinci cumhuriyetin kuruluşu anlamını taşır ki, bunun cevabını almamız gerekiyor" yorumunu yaptı. Babacan ise "Yeni anayasadan bahsedenlerin öncelikle hukuka saygılı olduklarını, anayasaya bağlı olduklarını, anayasanın kendileri için bağlayıcı olduğunu ortaya koymaları lazım, zaten uymadığınız bir metni değiştirmeye ne gerek var" diye konuştu.



CHP masayı dağıtmıştı

Sivil bir anayasa için TBMM'de iki kez komisyon kurulmuştu. CHP, son kurulan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun 3. toplantısında masadan kalkmıştı. Başkanlık sisteminin tartışılacak olmasını gerekçe gösteren CHP'liler başkanlık sisteminin tartışılmasını engelleyecek bir maddeyi çalışma usullerine ekleme istekleri kabul görmeyince komisyon dağılmıştı.

Nur Banu Aras