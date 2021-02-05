Terör kamplarında 'Boğaziçi' alarmı

Kandil yönetiminin "Boğaziçi Üniversitesi fırsata dönüştürülmeli" talimatı, Irak ve Suriye'de terör kamplarını hareketlendirdi. Suriye'nin Rimeylan bölgesinde Türkiye'den geçen ve terör örgütü PKK çatısı altında HBDH ismiyle faaliyet yürüten grup temsilcileri, Kandil kadrosuyla gizli bir toplantı yaptı. Toplantıda kitlesel eylem tecrübesi olan militanların Türkiye'ye sızdırılması ve bu amaçla geçiş noktalarının belirlenmesi kararı alındı. Özellikle kadın teröristlere öncelik verilmesi istenen toplantıda farklı geçiş lokasyonları değerlendirildi ve Mihraç Ural (Acilciler grubu) tarafından kontrol edilen Lazkiye-Kesep hattının kullanılabileceği vurgusu yapıldı.

TÜRKİYE'YE SIZMA PLANLARI

Aralarında TKP/ML, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-LENİNİST, TİKB, DKP, Devrimci Karargah ve MLKP'nin yer aldığı 8 örgüt, 2015 yılında PKK şemsiyesi altında birleşti. Halkların Birleşik Devrimci Hareketi adı ile yapılanan terör ittifakı, ABD korumasındaki Ayne'l-Arap ve Rasülayn'da kurdukları kamplarda eğitim başlattı. Rasülayn operasyonu sonrası Türkiye kökenli terör örgütlerinin yoğunluğu, ABD askerlerinin de yoğun olduğu Hak el Ömer ve Konika petrol sahalarına taşındı. Boğaziçi olayları başlayınca Kandil talimatıyla Rimeylan'da yapılan toplantıda Türkiye'ye geçiş hazırlığı ve alternatif koridorlar öncelik taşıdı.

GEÇİŞ ALANLARI BELİRLENDİ

Gazetemizin saha kaynaklarından aldığı bilgilere göre; toplantıda PKK'nın Irak'ta etkin olduğu bölgeler (Medya Savunma Alanlarının), Türk askeri varlığı nedeniyle sıkıntılı olduğu belirtildi. Ayrıca Kamışlı, Kobani, Amude, Yarubiye hattının da benzer riskler içerdiği kaydedilerek alternatif koridorlar tartışıldı. Terör ittifakı yöneticileri, Halep-Lübnan hava güzergahının kullanılabileceği ve farklı yollardan Türkiye'ye geçilebilme ihtimaliyle birlikte Lazkiye-Kesep'ten de girilebileceğini kaydetti.

MİHRAÇ URAL, YARDIMCISINI GÖREVLENDİRDİ

Lazkiye bölgesindeki Mukaveme el Suriye terör yapılanmasının Hatay kökenli lideri Mihraç Ural, Boğaziçi gösterilerine destek verecek teröristlerin nakli için yardımcısını görevlendirme sözü verdi. Ural'ın yardımcısı Ulaş Cebiroğlu, Menbiç-Halep-İdlib kırsalı hattından Lazkiye'ye taşınacak provokasyon timlerini, Yayladağı bölgesine geçirecek. Kara ve deniz yolunun kullanılacağı geçişle ilgili örgütün Türkiye'deki üyeleri, sınırın bu tarafında hazırlık yapacak. PKK ve bileşeni örgütlerin, tahrik amaçlı militan sevkiyatında çoğunluğu kadın 70 ila 80 militanı ilk aşamada gönderme planı yaptı. Propaganda ve sabotaj özellikleri taşıyan militanlara Türkiye'deki hücreleri destek verecek. Militanlar İstanbul başta olmak üzere İzmir ve Ankara'da görevlendirilecek.

GÖZALTINA ALINAN 79 KİŞİ, TERÖRİST ÖRGÜT BAĞLANTILI

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık bilgilendirme toplantısında Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan olaylarda gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun, terör örgütleri ile bağlantıları olduğunu söyledi. Çataklı "4 Ocak'tan bu yana 38 ilimizde toplam 528 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 2'si tutuklanmış, 108'i adli kontrolle serbest bırakılmış, 390'ı ise serbest bırakılmıştır. Hala İstanbul'da 28 kişinin işlemleri Emniyet Müdürlüğümüzde devam etmektedir. 4 Ocak'tan bu yana gözaltına alınan 45 kişiden 22'sinin başta MLKP, TKP/Kıvılcım, DEV-PAR olmak üzere terör örgütleriyle irtibatları tespit edilmiştir" dedi. 2 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınan 159 kişiden 79'unun başta DHKP/C, PKK, KCK, FETÖ, PYD, MLKP terör örgütleri ile irtibatlı olduklarının belirlendiğini açıklayan Çataklı "105 kişinin 52'sinin başta MLKP, PKK/KCK, DHKP-C olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı oldukları tespit edilmiştir. Ankara'da gözaltına alınan 83 kişiden 28'si ile 3 Şubat'ta İzmir'de gözaltına alınan 51 kişiden 39'unun az önce bahsettiğim terör örgütleriyle irtibatları belirlenmiştir" diye konuştu. Çataklı ayrıca, 2021 Ocak ayında 73 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Öte yandan, Kadıköy'deki protestolarda gözaltına alınan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa'da da izinsiz gösteri yapan 17 şüpheli gözaltına alındı.