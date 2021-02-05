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'Madrabaz' kanunu fahiş fiyatı frenler

Sepet, nakliye, işçilik, fire gibi unsurlar kilo başına 1 TL maliyet bindiriyor. Sebze-Meyve Tüccarları Federasyonu "Bu giderler fırsatçılığa dönüştürülüyor. 'Madrabaz' denilen bu tür aracılara yönelik yasa şart" diyor
 05 Şubat 2021 07:30
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'Madrabaz' kanunu fahiş fiyatı frenler

Küresel gıda fiyatları ocak ayında da yüzde 4,3 yükseldi. BM verilerine göre aralıkta 107,5 seviyesinde açıklanan gıda endeksi, geçen ay 113,3'e çıktı. Fiyatlarda Temmuz 2014'ten bu yana en yüsek seviye görüldü. İç piyasada üretici ve tüccarlar; bu artışların arz eksikliğinden kaynaklanmadığına, salgın nedeniyle ülkelerin kendi tedbirlerini alma yoluna giderek, ürünleri stoklama ihtiyacı hissettiğine dikkati çekiyor. Sektör temsilcileri "Elde tutma, ticarete konu etmeme ve değer kazanmasını bekleme gibi, stokçuluk amacıyla hareket edilen alanlar görüyoruz. Hükümetin çıkarmaya hazırlandığı yeni yasada bu hususlar göz önünde bulundurulmalı. Fırsatçılık yapan aracıları yok edecek kanun şart" diyor. Sebze Meyve Tüccarları Federasyonu Başkan Yardımcısı Selami Bağaçlı da, ürün fiyatlarındaki artışın mevsimsellik ve arz-talep dengesinden de kaynaklandığını, bunun sürekliliğinin olmadığını söyledi. Yeni yasa konusunda henüz bir bilgilerinin bulunmadığını belirten Bağaçlı "Antalya'daki bir üretici malını bedavadan satsa bile sepet, nakliye, işçilik, fire gibi unsurlar kilo başına 1 TL maliyet bindiriyor. Bu noktada giderler, olduğundan fazla gösterilebiliyor. Öyle umuyoruz ki 'madrabaz' denilen, üretimin bol olduğu yerlerdeki bu aracılara yönelik bir yasa çıkarılır" dedi.

TMO BUĞDAYI DÜŞÜRDÜ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal "Türkiye'de ise hiçbir gıda ürününde eksiklik, darlık, kıtlık yok. Stoklarımızı güçlendirdik. Yeni hasata kadar herhangi bir arz eksikliği olmayacak. Fiyatlarda da çok ciddi artışlar bundan sonra yaşanmayacak" dedi. Kasım 2020'den itibaren un fabrikalarının TMO'dan buğday aldığını aktaran Güldal "Bu sayede Ekim 2020'de 158 liraya kadar çıkmış bir çuval ekmeklik un fiyatını, ocak sonu itibarıyla 130-135 lira aralığına çektik. Her üründe bunu yapacak stok ve yetkiye sahibiz. Devreye gireriz" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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