1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Sanayi'de iş çok, ama çalışan yok

İstihdam piyasasında kalifiye eleman problemi çözülemiyor. Resmi rakamlara göre Türkiye'de 4 milyon kişi işsiz. Çalışanların ise sadece yüzde 20'si sanayide
 05 Şubat 2021 07:42
+Aa- Yazdır
'Sanayi'de iş çok, ama çalışan yok

Ankara 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç; 110 fabrikaya 1.500 eleman aradıklarını, yapım aşamasındaki 80 fabrikanın tamamlanmasıyla bu sayının artacağını söyledi. Ardıç "İmalat sanayiinde kaliteli ve verimli üretim gerçekleştirilebilmesi için, bu sektörde çalışacakların belirli vasıfları taşıması gerekiyor.

Biz eğitim merkezlerimizle işsizlerimize meslek öğretmeye, var olan becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. İŞKUR da günlük ücret veriyor. Bu imkanları değerlendirecek, kurslara katılacak kişi bulamıyoruz. İnsanlar imalat sanayiinde çalışmak istemiyor. Bütün OSB'lerin en büyük sorunu 'aranan eleman' yokluğu. Bu durum, üretime hazır tesislerin çalışamamasına dahi yol açmaktadır. Şu anda kaynak, torna, elektrik, makine montaj, bakım onarım operatörü ve hidrolik alanlarında acil ihtiyacımız var" diye konuştu.

Osman Çobanoğlu

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Büyük bankalara emniyet sübabı
05 Şubat 2021 08:12		 Büyük bankalara emniyet sübabı
05 Şubat 2021 08:02
'Madrabaz' kanunu fahiş fiyatı frenler
05 Şubat 2021 07:30		 Xiaomi, İstanbul'da 2 bin kişi istihdam edecek
04 Şubat 2021 13:38
Gram gram fırsatçılığa geçit yok
04 Şubat 2021 07:25		 TRT'den yeni mezunlara istihdam fırsatı: TRT Yetenek 2021
03 Şubat 2021 10:26
Çiçekçiler, gülü yüzde 200 karla satıyor
03 Şubat 2021 09:16		 Meyvede fiyatlar rekor kırdı, sebzede azaldı
03 Şubat 2021 08:43
Fahiş fiyatta, stokçu ve kar hırsı şüphesi
02 Şubat 2021 18:00		 Otomotivde ocak ayında en çok ihracat yapan iller belli oldu
02 Şubat 2021 16:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:47 - ABD Dışişleri Bakanlığı: 15 Temmuz ile bizim alakamız yok08:41 - Yüzde yüz milli aşı Mayıs'ta faz çalışmaları başlıyor08:32 - KDK de AYM'ye dava açma yetkisi istiyor08:29 - 'Durma kararı gelirse Meclis'te okutulur'08:24 - Trende bisiklet krizi TBMM'ye taşındı08:21 - Akademisyenlerin protestosu sürüyor
08:18 - 'Bizi bu güzel havalar mahvedecek'08:12 - Büyük bankalara emniyet sübabı08:08 - Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 243 Sanatçı Alacak08:02 - Büyük bankalara emniyet sübabı08:01 - Joe Biden dış politikada yapacakları değişiklikleri açıkladı07:42 - 'Sanayi'de iş çok, ama çalışan yok
07:35 - Köy okulları açıldı ancak köyler mahalle oldu07:30 - 'Madrabaz' kanunu fahiş fiyatı frenler07:17 - Anayasa hazırlığı muhalefeti hareketlendirdi07:10 - Terör kamplarında 'Boğaziçi' alarmı06:50 - Konutta altın günü modeline 50 milyon şartı
06:40 - Boğaziçi'nde yalanlar doğrular: Keskin nişancı değil drone savar
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinin karşılaştırmalı madde cetveli
Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm
Boğaziçi'nde yalanlar doğrular: Keskin nişancı değil drone savar
Selçuk Bayraktar: Tek bir arama motoru, tek bir sosyal medya istiyorlar
703 sayılı KHK ile müşavirlikten alınanlar hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?
O mesajlar FETÖ'cü eski Generali yalanlıyor
43 ilin geçiş noktasında gece yarısı 'HES kodu' denetimi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öfke 4
CoronaVac 1
siz öğrenci misiniz yoksa terörist misiniz 8
hüner coşkuner 2
gaza getiren şarkılar 6
cengiz Han'ın ölümü 2
ayça bingöl 1
aşk ve gurur 1
Müzeyyen Senar 2
altın elbiseli adam 1
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 35 İşçi Alacak
İzmir İzelman 10 İşçi Alacak
İstanbul İston Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam