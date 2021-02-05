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Köy okulları açıldı ancak köyler mahalle oldu

"Köy okullarının açılması büyük bir adım. Ancak Büyükşehir Kanunu ile köylerin hepsi mahalle oldu. Onların hala köy statüsünde olduğunu unutmayalım"
 05 Şubat 2021 07:35
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Köy okulları açıldı ancak köyler mahalle oldu

Yüz yüze eğitime geçiş süreci, 15 Şubat'ta köy okullarının açılmasıyla başlayacak. 1 Mart'ta ilkokul, özel eğitim okulları, 8. ve 12. sınıfların açılmasıyla da devam edecek. Bu süreci gazetemize değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu "Biz başından beri bu sürecin, merkezi bir yönetim modeliyle değil yerel bir yönetim modeliyle götürmemiz gerektiğini söyledik. Verilen bu karar, güzel bir adımdır. Niyet ve irade başlangıcıdır. Ancak şurada dikkatli olmak lazım; Büyükşehir Kanunu ile köylerin hepsi mahalle oldu. Aman, onların hala köy statüsünde olduğunu unutmayalım" dedi. Pandemiyle ortaya çıkan kaybın, bir noktadan sonra hem ülke ekonomisine hem de çocukları geri dönülmez bir noktaya götüreceğini söyleyen Pehlivanoğlu "Afrika, Orta Doğu ve Güney Amerika'da birkaç ülke dışında sadece biz okulları bu kadar uzun kapalı tuttuk. Hep dediğimiz gibi 'Okul, sokaktan daha güvenlidir'" diye konuştu. İlkokulların tamamının açılması gerektiğini savunan Pehlivanoğlu "10 yaş altının artık kaybı telafi etmesi mümkün değil. İki gün, iki gün ile bu işin altından kalkmamız çok zor. 10 yaş altına yeni bir müfredat düzenlenmeli. Bu çocuklar sanki bu bilgileri almamış gibi yapıp bu kayıp süreci bir iki yıla yaymalıyız" ifadelerini kullandı.

KAPANMA, 40 MİLYAR DOLAR EKSİ DEMEK

"Sağlık bugün, eğitim ise gelecekle alakalı" diyen Selçuk Pehlivanoğlu: Dünya Bankasının aralık ayında yayınladığı raporun Türkiye paragrafında, pandemi sürecinde okulları daha kapalı tutmaya devam edersek yıllık gayrisafi milli hasılamızda 40 milyar dolar eksi olacağı yazıyor. Eğer bir ilçede vaka düşükse orada okulları kapalı tutmanın bir anlamı yok. İl bazlı açılmalarda dengesizlik oluşmaması için de 'Telafi sürecini yaz tatilinden kullanın' diyoruz.

NEŞRA DURMAZ
Türkiye
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