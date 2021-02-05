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Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 243 Sanatçı Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 Sanatçı Almak için ilana çıktı
 05 Şubat 2021 08:08
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Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 243 Sanatçı Alacak

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, KPSS şartı olmadan konservatuar mezunu sanatçı alımı gerçekleştirecek

Alım yapılacak yerler; Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.

İlana ait detaylar için tıklayınız

Memurlar.Net
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