Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS'siz 243 Sanatçı Alacak
|05 Şubat 2021 08:08
|+Aa- Yazdır
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
İş talep formları Bakanlığımızın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, KPSS şartı olmadan konservatuar mezunu sanatçı alımı gerçekleştirecek
Alım yapılacak yerler; Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde görev yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 8 inci maddesi kapsamında ve esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan solist sanatçı, sanatçı ve sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli personel alınacaktır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Araştırma görevlisi alım sınavı online yapılabilir mi?
03 Şubat 2021 14:10
|Araştırma Görevliliği sözlü sınavında Rektör yardımcısının eşi sözlü sınavda başarılı bulundu
02 Şubat 2021 14:05
|500 engelli öğretmen alımı başvuruları başladı
01 Şubat 2021 14:04
|Ocak da bitti, Adalet Bakanlığının büyük alımı yine yayınlanamadı
01 Şubat 2021 10:50
|Mühendis alımında, başvuru ve mülakat tarihleri aynı belirlendi
01 Şubat 2021 08:32
|Gelir İdaresi Başkanlığı 337 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak
29 Ocak 2021 18:07
|Umarız ÖSYM yeni bir hata yapmaz! 2020/7 KPSS Yeniden Yerleştirmelerinde taban puan uygulaması var mı?
28 Ocak 2021 15:19
|2021/3 tercih kılavuzu ile MGM'ye 6 mühendis alınacak
28 Ocak 2021 10:05
|'2 bin antrenör alımı yapacağız'
28 Ocak 2021 03:55
|Engelli öğretmen alımlarına dair 10 soru 10 cevap
27 Ocak 2021 13:34