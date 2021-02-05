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Büyük bankalara emniyet sübabı

Sistemdeki rolü kritik konumdaki bankalar, olası bir mali bozulmaya karşı önlem planları hazırlayacak. Bankalar acil fon kaynağı ve tepki yönetimi planı yapacak.
 05 Şubat 2021 08:12
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Büyük bankalara emniyet sübabı

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Belli bir büyüklüğün üzerinde olan ve piyasada etkin olan bankalar, olası bir mali bozulmaya karşı "önlem planı" hazırlayacak. Bankaların hazırlayacakları planlarda, kritik fonksiyon ve hizmetler belirlenecek, gerektiğinde devreye sokulacak garantiler yer alacak. Önlem planı, kritik fonksiyonların sürdürülebilmesi için özkaynak ve likidite tedbirlerinin yanı sıra, iç ve dış kaynak önlemleri, acil durum fonlama kaynakları ve piyasada ortaya çıkabilecek olumsuz tepkilerin yönetilmesine ilişkin stratejileri de içerecek.

Büyüklüğü, bilanço yapısı ve finansal sistem içindeki rolü bakımından kritik konumdaki bankaların, olası bir mali bozulmaya karşı hazırlayacakları önlem planlarının detayları belli oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), geçen sene Bankacılık Kanunu'na eklenen madde kapsamında hazırladığı taslak yönetmeliğe göre, "sistemik önemli" olarak belirlenen bankaların hazırlayacakları önlem planlarında, kritik fonksiyonlar, kritik hizmetler belirlenecek, stratejik analiz, iletişim ve kamuya açıklama, hazırlık önlemleri gibi bölümler yer alacak.

Kriz senaryosu

Ülke riskinde artış gibi sistemik sorunların yanı sıra, yüksek kredi zararı gibi bankaya özgü olası sorunlara da çözüm aranacak olan planlarda, bankanın kırılganlıkları, zayıflıkları, iş ve fonlama modeli, faaliyetleri ve yapısı, büyüklüğü, diğer kuruluşlar ve finansal sistemle olan bağlantılarına göre senaryolar oluşturulacak. Her senaryoda, tedbirlerin zamanında alınmaması durumunda bankanın faaliyetlerini sürdüremeyecek noktaya gelmesi sonucunu doğuracak olaylar işlenecek.

Acil fonlama

Bankanın mali durumu açısından önemli şirketler, "önemli tüzel kişi" olarak belirlenecek. Hazırlanacak önlem planlarında, önemli grup içi riskler ve finansman ilişkileri, banka ve önemli tüzel kişiler arasında sermaye hareketleri, önlem planı tedbirinin uygulanması gerektiğinde devreye sokulacak grup içi garantiler yer alacak. Bankaların önlem planlarında; temel faaliyet ve kritik fonksiyonların sürdürülebilmesi için gereken özkaynak ve likidite tedbirleri, iç ve dış kaynak önlemleri, acil durum fonlama kaynakları ve aktif kalitesine yönelik tedbirler yer alacak. Hazırlanacak planlarda, bankanın mali bünyesinin korunmasına ve iyileştirilmesinin yanı sıra, maruz kalınan riskin ve kaldıracın azaltılması ve faaliyet kollarının yeniden yapılandırılmasına yönelik tedbirler de alınabilecek. Yükümlülüklerin, herhangi bir temerrüt hali veya derecelendirme notu düşüşü gibi bir olaya yol açmaksızın yeniden yapılandırılması için de çalışma yapılacak. Önlem planlarında ödeme, mutabakat ve takas sistemi gibi finansal piyasa altyapısı ile bilgi sistemleri ve insan kaynakları unsurlarına da dikkat edilecek.

'Olumsuz tepki' ve 'itibar riski'

"İletişim ve kamuya açıklama" ayağında ise banka içi, pay sahipleri ve yatırımcılar, finansal piyasalar ve mudilerle iletişim sağlanacak, piyasada ortaya çıkabilecek olumsuz tepkilerin yönetilmesine ilişkin stratejiler belirlenecek. Kamuya açıklamanın ne şekilde ve ne zaman yapılacağına ilişkin de planlama ortaya konulacak. İletişim ve kamuya açıklama faaliyetlerinde, "itibar riski" dikkate alınacak sistemik olaylar ile ilgili senaryolar oluşturulurken, finansal istikrar üzerinde etkili olan karşı tarafların faaliyetlerin sekteye uğraması veya sona ermesi, para piyasasındaki likiditenin azalması, varlık fiyatlarında oluşan olumsuz hareketler, ülke riskindeki artış, sermaye çıkışı, makroekonomik koşullardaki bozulma gibi etmenler gözönüne alınacak.
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