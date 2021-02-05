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'Bizi bu güzel havalar mahvedecek'

İstanbul'da şubat ayında günlerdir 15 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarını değerlendiren uzmanlar, "Bizi bu güzel havalar mahvedecek" dedi
 05 Şubat 2021 08:18
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Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: İstanbul'da Ocak ayının son haftasından itibaren hava sıcaklıkları bir önceki yıllara oranla mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Hava sıcaklığı İstanbul'da dün 14 derecenin üzerine çıktı. Normal şartlarda İstanbul'da Şubat ayı hava sıcaklığı ortalamasının 7 - 8 derece olması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, sıcaklıklarda 10 derecelik sapma oluştuğunu söylüyor.

'9-10 derece sapma var'

Meteoroloji Mühendisleri Odası Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Şen: "İstanbul'un bu dönem sıcaklık ortalaması 8.5 - 9 derece olmalıydı. Şu an Şile'deyim hava burada 19 derece. 9 - 10 derece ortalamalardan sapma var. 15 gün yağmur yağdı ancak yağmur da bitti. Önümüzde de çok kuvvetli bir yağış görünmüyor. İstanbul için kuraklık ve içme suyu riski geçmiş değil. Şu an barajlar yeraltına inen sular nedeniyle yükseliş gösteriyor. Bu yükseliş duracak ve ondan sonra azalacak. Şubat - Mart yağışları normalin altında geçerse kötü olur. Geçen sene yaza girişte baraj doluluk oranları yüzde 60 civarındaydı. Bu sene yüzde 60 ile yaza girer miyiz bilemiyorum. Bizi aslında bu güzel havalar mahvedecek."

'Bitkiler zarar görecek'

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros: "Şubat'ta normalde kar-kış bekliyoruz. Şubat ayının mevsim normali 6 derece ama şu an 12 - 13 derecenin üzerinde. Sıcaklık olsa bile bu kadar olmasını beklemiyoruz. Ama maalesef zikzaklar var. Küresel iklim değişikliği ile bunun etkisi biraz daha fazla olabiliyor. 2020 yılı ülkemizde en sıcak üçüncü, dünyada en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti. Uzun vadede baktığımız zaman dünya ısınmaya devam ediyor. Hava hareketlerinde bulunduğumuz enlemler gereği daha çok batılı hava hakim. Ocak ayının sonuna doğru daha çok güneyli hava hakim olmaya başladı. Havaların normalin üzerinde sıcak seyretmesi bitkilerde bahar etkisi yarattığı için bazı bitkiler çiçek açmaya başladı. Bu bitkiler önümüzdeki dönemde gelecek olan soğuk hava dalgalarıyla büyük olasılıkla zarar görecek."
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