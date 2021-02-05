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Akademisyenlerin protestosu sürüyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde dün bir kez daha Güney Kampüs Meydanı'nda toplanan akademisyenler rektörlük binasına sırtını dönerek sessiz bir eylem gerçekleştirdi.
 05 Şubat 2021 08:21
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Akademisyenlerin protestosu sürüyor

GÖKHAN KAM'ın haberine göre: Akademisyenlere Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği de, "Öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin yanındayız.

Kabul etmiyoruz. Vazgeçmiyoruz" yazılı pankart açarak eyleme destek verdi. Güney kampüs meydanında toplanan öğrenciler, gözaltılar sırasında kendilerine destek olan akademisyen Av. Feyzi Erçin'i "Feyzi hoca sen bizim her şeyimizsin" sloganlarıyla alkışladılar. Kampüs içerisinde toplanan öğrencileri eski CHP milletvekili Muharrem İnce de ziyaret etti. İnce, "İnsanoğlu var olduğu sürece demokrasi ve özgürlük mücadelesi devam edecek" dedi.
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