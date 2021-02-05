Trende bisiklet krizi TBMM'ye taşındı

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM'nin durumu ilettiği TCDD Genel Müdürlüğü "TCDD kent içi (Marmaray, Başkentray) ulaşım araçlarında zirve saat uygulamasının tamamen kaldırılması talebini uygun görmemektedir" yanıtını verdi.

İstanbul ve Ankara'dan bazı vatandaşlar, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak TCDD tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray banliyö trenlerinde bisiklet taşınmasına izin verilmesini istedi. Bu konuda TCDD'ye bisiklet taşınmasının yasak olduğu saat dilimlerinin azaltılması yönündeki başvurularının da reddedildiğini dile getiren vatandaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da (KDK) devreye girdiğini kaydetti.

Komisyon, yapılan başvuraları işleme alarak TCDD Genel Müdürlüğüne "bisiklet taşınmasına neden izin verilmediğini" sordu. TCDD, gönderdiği yanıtta, "Gerekli inceleme ve ilgili birimlerimizce görüş alışverişi yapılarak bisiklet taşınmasına müsaade edilmeyen zirve saatler konusunda iyileştirme yapılmıştır" dedi. Yazıda, vatandaşların saat uygulamasının tamamen kaldırılmasını talep ettiğine işaret edilerek, "Marmaray ve Başkentray'da zirve saat uygulamasının tamamen kaldırılmasının kuruluşumuzca uygun bulunmadığı bildirilmiştir" denildi.