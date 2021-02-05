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'Durma kararı gelirse Meclis'te okutulur'

AK Parti'nin hukukçu vekilleri, Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili kazanabilmesi için öncelikle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı vermesi gerektiğini ifade etti.
 05 Şubat 2021 08:29
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'Durma kararı gelirse Meclis'te okutulur'

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında ikinci kez verdiği ihlal kararının gerekçesinde Meclisi de göreve çağırması sonrası Berberoğlu'nun milletvekilliği ile ilgili sürecin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AYM'ye göndereceği yazıyla söz konusu karar üzerinden "Berberoğlu'nun milletvekilliği" hususunda bilgilendirme isteyecek.

AYM, Berberoğlu ile ilgili ikinci kez verdiği "ihlal" kararının gerekçesinde, AYM'nin ilk kararına uymayarak Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasını reddeden 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ilişkin ağır eleştirilerde bulunmuştu. AYM, kararın birer örneğini de "ilgilileri olduğu" gerekçesiyle TBMM'ye, Adalet Bakanlığı'na ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdi. AYM'nin yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkümiyet hükmünün infazının durdurulması, hükümlü statüsünün sona erdirilmesi ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi işlemlerinin yerine getirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek gönderdiği Berberoğlu dosyasıyla ilgili 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni kararının ne olacağı bilinmiyor. Berberoğlu'nun geçen haziranda "kesinleşen mahkumiyet" kararının TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla düşürülen milletvekilliğine nasıl döneceği de net değil.

Sonra dokunulmazlık...

AK Parti'nin hukukçu kurmayları anayasa, içtüzük ve yasalarda konuyla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığını belirtirken, Berberoğlu'nun yeniden milletvekili statüsünü kazanabilmesi için öncelikle 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeniden yargılama ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı vermesi gerektiğini ifade ediyor. Mahkemenin bu yönde alacağı bir kararın ardından Berberoğlu hakkındaki kesin hükmün ortadan kalkmasıyla birlikte yeni kararın Adalet Bakanlığı ve Meclis'e gönderilmesi gerekeceğini kaydeden AK Parti yetkilileri, bu kararın Genel Kurul'da okutulabileceğini ve bu şekilde Berberoğlu'nun yeniden dokunulmazlık kazanabileceğini düşünüyor. Meclis Başkanı Şentop, AYM'ye göndereceği yazıyla söz konusu karar üzerinden "Berberoğlu'nun milletvekilliği" konusunda açıklama isteyecek. AYM'nin yazıya vereceği yanıtta Meclis için yol haritasını çizebileceği de belirtiliyor.
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