İşte yeni anayasanın konu başlıkları

Yeni anayasa tartışmaları başlarken Erdoğan, dün Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Erdoğan ile Bahçeli yeni anayasa konusunu ele aldı.

Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından yeni anayasa çalışmasının nasıl yapılacağı, nelerin değişeceği, en mühimi de de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne (CHS) dokunulup dokunulmayacağı ile iktidar-TBMM ilişkilerinin nasıl şekilleneceği tartışılıyor. SABAH yeni anayasa görüşmelerinin madde madde çerçevesini çıkardı. İşte Türkiye'nin ilk sivil anayasasına dair bilgiler;

MİLLET İRADESİ İLE YAPILMIŞ İLK ANAYASA OLACAK

Cumhur İttifakı'nın gündeme taşıyacağı yeni anayasanın çerçevesi ve konu başlıklarının şunlar olması bekleniyor:

Türkiye, bütün anayasalarını darbe gibi olağanüstü dönemlerde yaptı. Halkın onayı alınmadı, içine sinmeyen anayasalara 'evet' demek zorunda kaldı. Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesi ile yapılmış ilk sivil anayasa olacak. Buna bağlı olarak giriş bölümünden maddelerine kadar her şey bu sivil ve millet iradesine dayanan yönünü ortaya koyacak.

BAŞKANLIK SİSTEMİ

Yeni anayasa önerisinde CHS tartışmaya açılmayacak. Tam tersine eski sistemden kalan bazı uygulamalar CHS'ye göre yeniden düzenlenecek. Kurumların konumu, kurumlar arasındaki ilişkiler buna göre yeniden inşa edilecek.

CUMHURBAŞKANI TBMM'YE KANUN TEKLİFİ SUNABİLECEK

Yeni sistemin uygulanması ile ortaya çıkan bazı ihtiyaçlara ilişkin maddeler ele alınacak. Bunlar arasında Cumhurbaşkanının bazı konularda TBMM'ye yasa teklifi hazırlayıp sunabilmesi de yer alıyor. ABD Başkanlık Sisteminde bu uygulama bulunuyor.

DENETİM YETKİLİ SAYISI ARTABİLECEK

TBMM'nin denetim yetkisinin belli konularda artırılması gündeme gelebilecek. Bakanların belli aralıklar ile TBMM'ye gelip ilgili komisyonlara çalışmaları ile ilgili bilgi sunması, yazılı soru önergelerinin fonksiyonun artırılması değerlendiriliyor.

Zübeyde Yalçın