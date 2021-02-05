İşte yeni anayasanın konu başlıkları
|05 Şubat 2021 09:15
|+Aa- Yazdır
Yeni anayasa tartışmaları başlarken Erdoğan, dün Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Erdoğan ile Bahçeli yeni anayasa konusunu ele aldı.
Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından yeni anayasa çalışmasının nasıl yapılacağı, nelerin değişeceği, en mühimi de de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne (CHS) dokunulup dokunulmayacağı ile iktidar-TBMM ilişkilerinin nasıl şekilleneceği tartışılıyor. SABAH yeni anayasa görüşmelerinin madde madde çerçevesini çıkardı. İşte Türkiye'nin ilk sivil anayasasına dair bilgiler;
MİLLET İRADESİ İLE YAPILMIŞ İLK ANAYASA OLACAK
Cumhur İttifakı'nın gündeme taşıyacağı yeni anayasanın çerçevesi ve konu başlıklarının şunlar olması bekleniyor:
Türkiye, bütün anayasalarını darbe gibi olağanüstü dönemlerde yaptı. Halkın onayı alınmadı, içine sinmeyen anayasalara 'evet' demek zorunda kaldı. Yeni anayasa hayata geçirilebilirse millet iradesi ile yapılmış ilk sivil anayasa olacak. Buna bağlı olarak giriş bölümünden maddelerine kadar her şey bu sivil ve millet iradesine dayanan yönünü ortaya koyacak.
BAŞKANLIK SİSTEMİ
Yeni anayasa önerisinde CHS tartışmaya açılmayacak. Tam tersine eski sistemden kalan bazı uygulamalar CHS'ye göre yeniden düzenlenecek. Kurumların konumu, kurumlar arasındaki ilişkiler buna göre yeniden inşa edilecek.
CUMHURBAŞKANI TBMM'YE KANUN TEKLİFİ SUNABİLECEK
Yeni sistemin uygulanması ile ortaya çıkan bazı ihtiyaçlara ilişkin maddeler ele alınacak. Bunlar arasında Cumhurbaşkanının bazı konularda TBMM'ye yasa teklifi hazırlayıp sunabilmesi de yer alıyor. ABD Başkanlık Sisteminde bu uygulama bulunuyor.
DENETİM YETKİLİ SAYISI ARTABİLECEK
TBMM'nin denetim yetkisinin belli konularda artırılması gündeme gelebilecek. Bakanların belli aralıklar ile TBMM'ye gelip ilgili komisyonlara çalışmaları ile ilgili bilgi sunması, yazılı soru önergelerinin fonksiyonun artırılması değerlendiriliyor.
Zübeyde Yalçın
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Anayasa hazırlığı muhalefeti hareketlendirdi
05 Şubat 2021 07:17
|Selçuk Bayraktar: Tek bir arama motoru, tek bir sosyal medya istiyorlar
05 Şubat 2021 02:59
|Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
05 Şubat 2021 00:05
|5 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
05 Şubat 2021 00:02
|Belediye Başkan Vekili: Bir personeli bile işten çıkarmadık
04 Şubat 2021 22:12
|İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki
04 Şubat 2021 21:55
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yükseköğretim' paylaşımı
04 Şubat 2021 21:23
|Eski Müsteşar Yusuf Tekin 2,5 yıl sonra MEB binasında
04 Şubat 2021 21:16
|Bakan Ersoy, AKM'nin ne zaman açılacağını duyurdu
04 Şubat 2021 21:08
|Bahçeli: Evlatlarınıza sahip çıkın, onun bunun keyfine bırakmayın
04 Şubat 2021 20:14