4 gencin de kanında uyuşturucu bulundu
|05 Şubat 2021 09:35
|+Aa- Yazdır
Manisa'da arkadaşları Ümit Zangal'ın (20) ölümünün ardından toplu halde intihar eden Serkan Zangal (23) ile Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ölümleriyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ön otopside Ümit Zangal'ın boynunun kırılmadığı, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. İntihar eden 3 gencin de kan örneklerinde uyuşturucu madde bulundu. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 genç ile ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
KRİMİNAL RAPORU TAMAMLANDI
İlk kez SABAH'ın "Bitişik nizam intihar" başlığıyla tüm Türkiye'ye duyurduğu esrarengiz olayda gençlerden alınan kan örneklerinin incelemesi tamamlandı. 4 gencin de kanında uyuşturucu maddeye rastlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside Ümit Zangal'ın ilk başta söylendiği gibi boynunun kırılmadığı, aşırı dozda uyuşturucu aldığı için yaşamını yitirdiği, ağzından ve burnundan kan geldiği anlaşıldı. Gençlerin ölümü ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda da Ümit Zangal'ın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'ın av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı. Gençlerin aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden Ümit Zangal'ın ölümünden dolayı korku ve paniğe kapılarak uyuşturucunun etkisinde toplu olarak intihar ettikleri değerlendiriliyor. VEDA VİDEOSU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi. Gençlerden Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) intihar etmeden önce video çekerek, Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı.
'İNTİHAR BULAŞICI'
İNTİHAR eden gençlerin psikolojik durumunu değerlendiren uzmanlar, şunları söyledi:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı: Bu maddeleri alan kişiler içinde bulundukları durumu kavrayamazlar. Ölüm ve intihar onlara oyun gibi gelebilir. Ergen oyunu yaparak intihar denemesine girmiş de olabilirler. Bu oyun ise giderek ağırlaşmış ve sonuçta toplu intihar faciası ortaya çıkmış olabilir. Zaten bu şekildeki intiharlar bulaşıcıdır.
Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Elvan Çiftçi: Sosyal medya ve internet intihar ile ilişkili davranışları etkileyebilir. İntihar düşüncelerinin oluşmasında en önemli risk faktörleri, önceki intihar girişimleri, alkol ve madde kullanımı ve psikiyatrik rahatsızlıklardı
Ceyhan Torlak
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|İçişleri, 1062 personel katımıyla 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' gerçekleştirdi
05 Şubat 2021 10:06
|6 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ve muavin gözaltına alındı
05 Şubat 2021 10:02
|Kopan elini poşete koydu, hastaneye gitti
05 Şubat 2021 09:11
|'Psikiyatrik tedavi gördüm' demişti! Kayıtsız katil
05 Şubat 2021 09:03
|HDP'li vekiller yol kapattı, trafik felç oldu! 65 kişi gözaltında
04 Şubat 2021 23:19
|İzinsiz eylem nedeniyle gözaltındaki 36 kişi serbest bırakıldı
04 Şubat 2021 22:34
|Maden ocağındaki patlatma: 3 işçi yaralandı
04 Şubat 2021 22:22
|4 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polis yakalandı
04 Şubat 2021 19:52
|Bu kez Erdil Yaşaroğlu'na telif suçlaması yapıldı
04 Şubat 2021 19:39
|Çanakkale'de izinsiz gösteri yapmak isteyen 9 kişi yakalandı
04 Şubat 2021 19:38