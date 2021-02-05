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4 gencin de kanında uyuşturucu bulundu

Manisa'da, art arda canlarına kıyan üç gencin, kan örneklerinde uyuşturucu madde bulundu. Gençlerden Ümit Zangal'ın da boynu kırılarak değil, aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü belirlendi
 05 Şubat 2021 09:35
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4 gencin de kanında uyuşturucu bulundu

Manisa'da arkadaşları Ümit Zangal'ın (20) ölümünün ardından toplu halde intihar eden Serkan Zangal (23) ile Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ölümleriyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ön otopside Ümit Zangal'ın boynunun kırılmadığı, aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. İntihar eden 3 gencin de kan örneklerinde uyuşturucu madde bulundu. Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü bulunan 4 genç ile ilgili savcılık tarafından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

KRİMİNAL RAPORU TAMAMLANDI

İlk kez SABAH'ın "Bitişik nizam intihar" başlığıyla tüm Türkiye'ye duyurduğu esrarengiz olayda gençlerden alınan kan örneklerinin incelemesi tamamlandı. 4 gencin de kanında uyuşturucu maddeye rastlandı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan ön otopside Ümit Zangal'ın ilk başta söylendiği gibi boynunun kırılmadığı, aşırı dozda uyuşturucu aldığı için yaşamını yitirdiği, ağzından ve burnundan kan geldiği anlaşıldı. Gençlerin ölümü ile ilgili Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda da Ümit Zangal'ın aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'ın av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri yer aldı. Gençlerin aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybeden Ümit Zangal'ın ölümünden dolayı korku ve paniğe kapılarak uyuşturucunun etkisinde toplu olarak intihar ettikleri değerlendiriliyor. VEDA VİDEOSU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Olayda kullanılan ve olay yerinde bulunan fişeklerin, Muharrem Zengin'in babası Suat Zengin'e ait evde yapılan aramada ele geçirilen fişekler ile aynı olduğu da belirlendi. Gençlerden Serkan Zangal (23), Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) intihar etmeden önce video çekerek, Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı.

'İNTİHAR BULAŞICI'

İNTİHAR eden gençlerin psikolojik durumunu değerlendiren uzmanlar, şunları söyledi:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sefa Saygılı: Bu maddeleri alan kişiler içinde bulundukları durumu kavrayamazlar. Ölüm ve intihar onlara oyun gibi gelebilir. Ergen oyunu yaparak intihar denemesine girmiş de olabilirler. Bu oyun ise giderek ağırlaşmış ve sonuçta toplu intihar faciası ortaya çıkmış olabilir. Zaten bu şekildeki intiharlar bulaşıcıdır.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Elvan Çiftçi: Sosyal medya ve internet intihar ile ilişkili davranışları etkileyebilir. İntihar düşüncelerinin oluşmasında en önemli risk faktörleri, önceki intihar girişimleri, alkol ve madde kullanımı ve psikiyatrik rahatsızlıklardı

Ceyhan Torlak
Sabah
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