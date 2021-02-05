Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak

MEB de bu bilgileri tüm okul, öğrenci ve öğretmenlere iletti. Yüz yüze eğitimin madde madde tüm ayrıntılarına ulaşılan okulların açılma sürecine ilişkin edindiği bilgiye göre bu şartlardan herhangi biri eksik olduğunda konuyla ilgili ek tedbirler alınabilecek. İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği okullarda yüz yüze eğitim şartları

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz hafta kesinleşen yüz yüze eğitimin başlayarak okulların açılacağı tarihi ilan etti. Buna göre üzerinde çalışılan yeni eğitim öğretim dönemi 15 Şubat'ta köy okullarının tamamı, 1 Mart'ta ise ilkokullar ile 8 ve 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak şekilde yeni bir takvime kavuştu.

Bunun ardından okullarda yüz yüze eğitimin hangi şartlar altında gerçekleşeceğinin detayları da belirlenmeye başladı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu konuyla ilgili ortaya çıkan önerileri Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti. MEB de böylece okullarda yüz yüze eğitimin madde madde tüm detaylarını belirledi ve tüm okul, öğretmen ve öğrencilere iletti. İşte sınıftaki öğrenci sayısından her bir bireyin uyması gereken yeni dönem kuralları ve kararları;

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCi VE VELİLER İÇİN KURALLAR

6 milyona yakın öğrenci okullarına kavuşacak. İlkokullar haftada 2 gün, 8 ve 12'nci sınıflar ise tam gün ders başı yapacaklar. Peki koronavirüs salgınına karşı okullarda hangi tedbirler alınacak? Öğrenci, öğretmen ve veliler hangi kurallara uyacak. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nca "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde salgın sürecinde okullarda alınması gereken önlemler belirlendi. İşte tüm detaylar:

OKUL GİRİŞ VE İÇLERİNE LİSTE ASILACAK

Okul binalarının girişleri ve içinde uygun yerlere, kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılacak. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulacak.

TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER BULUNDURMAK ZORUNLU

Okullarda temassız ateş ölçer, tek kullanımlık veya yıkanabilir bez maske, sıvı sabun, el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulacak. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilecek.

MASKE KULLANIM POSTERLERİ

Okullarda uygun yerlere maskenin doğru kullanımını açıklayan posterler yerleştirilecek.

İÇERİYE ALINMASI GEREKEN KİŞİ SAYISI

Okullardaki tüm kapalı alanlarda mümkünse 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecek.

SINIFTA EN FAZLA BULUNACAK ÖĞRENCİ SAYISI

Şartlar uygun olursa sınıflarda en fazla 15 öğrencinin bulunması sağlanacak. Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin gibi toplu kullanım alanları, sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arasında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

ÖĞRETMENLERE YÜZ KORUYUCU

Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı bulunan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanacak.

EL HİJYENİ EN ÖNEMLİ KURALLARDAN

Öğrenci, öğretmen ve diğer çalışanlar el hijyenine dikkat edecek. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, Kovid-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmayacak.

Ceyda Karaaslan