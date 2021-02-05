2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2020-EUS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını bildirdi
|05 Şubat 2021 10:01
|+Aa- Yazdır
DUYURU
(05 Şubat 2021)
2020-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2020-EUS Yerleştirme Sonuçları
2020-EUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2020-EUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|ÖSYM'den YKS başvurularına ilişkin animasyon video
04 Şubat 2021 14:16
|YKS başvuru kılavuzu yayımlandı
04 Şubat 2021 10:02
|Üniversiteye giriş sınavı başvuruları yarın başlıyor
03 Şubat 2021 13:44
|e-YDS başvuruları başladı
02 Şubat 2021 14:09
|ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS başvurularında 'e-Devlet' yeniliği açıklaması
02 Şubat 2021 10:02
|2020-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
01 Şubat 2021 09:32
|ÖSYM'nin 2020'de uyguladığı 41 sınava 10 milyon 698 bin 552 aday katıldı
29 Ocak 2021 13:03
|Askeri okullara öğrenci almak için başvuru kılavuzu yayımlandı
27 Ocak 2021 10:05
|2020 TUS değerlendirme raporu yayımlandı
22 Ocak 2021 12:04
|2020 KPSS branş bazında sıralamalar güncellendi
21 Ocak 2021 14:50