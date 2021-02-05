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2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM internet sitesinden 2020-EUS Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını bildirdi
 05 Şubat 2021 10:01
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2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı

DUYURU

(05 Şubat 2021)

2020-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

21-26 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-EUS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Şubat 2021 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-EUS Yerleştirme Sonuçları

2020-EUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2020-EUS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar

Memurlar.Net
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