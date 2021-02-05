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6 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ve muavin gözaltına alındı
Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı
|05 Şubat 2021 10:02
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Osmaniye'de uygulama noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 6 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında S.T. idaresindeki şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, otobüsteki 6 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü, otobüs şoförü S.T. ve muavin B.K. gözaltına alındı.
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