1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
 05 Şubat 2021 10:03
+Aa- Yazdır
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.

Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
05 Şubat 2021 10:22		 Virüse karşı 'Zerrecik aşısı' Dünyada ilk defa Türkiye'de üretilecek
05 Şubat 2021 08:41
Berberoğlu için durma kararı gelirse Meclis'te okutulur
05 Şubat 2021 08:29		 'Bizi bu güzel havalar mahvedecek'
05 Şubat 2021 08:18
Boğaziçi'nde yalanlar doğrular: Keskin nişancı değil drone savar
05 Şubat 2021 06:40		 Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
05 Şubat 2021 06:30
Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm
05 Şubat 2021 04:23		 Yağmurda ıslanan kağıt toplayıcısına montunu hediye etti
04 Şubat 2021 21:51
Ünlü yazar Elif Şafak mahkeme tarafından bulunamıyor
04 Şubat 2021 21:44		 Prof. Dr. Şener'den mutasyonlu virüse karşı çift maske uyarısı
04 Şubat 2021 21:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:22 - Öğretmenler ne zaman aşılanacak?10:18 - Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı10:15 - 'Komiser yardımcılığı' sınav usulsüzlüğünden 48 gözaltı10:14 - Ankara'da kredi usulsüzlüğü operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı10:14 - Borsa güne yükselişle başladı10:06 - İçişleri, 1062 personel katımıyla 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' gerçekleştirdi
10:04 - Güne başlarken döviz fiyatları10:03 - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı10:02 - 6 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ve muavin gözaltına alındı10:01 - 2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı10:00 - KBS'de, kimya öğretmenleri için düzenleme yapılması gerekiyor09:55 - DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı
09:43 - Fahiş fiyat artışı denetimlerinde savunma süresi 7 güne düşürüldü09:43 - 1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik!09:35 - 4 gencin de kanında uyuşturucu bulundu09:22 - Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak09:15 - İşte yeni anayasanın konu başlıkları
09:11 - Kopan elini poşete koydu, hastaneye gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinin karşılaştırmalı madde cetveli
İşte yeni anayasanın konu başlıkları
Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak
Boğaziçi'nde yalanlar doğrular: Keskin nişancı değil drone savar
Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm
'Bizi bu güzel havalar mahvedecek'
Selçuk Bayraktar: Tek bir arama motoru, tek bir sosyal medya istiyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Urfa bana küsmüş 2
alturizm-altürizm 2
sonsuzluk 1
cotart sendromu 2
Lpg 2
Milli gemisavar füzesi 1
CoronaVac 1
gaza getiren şarkılar 5
wısc-r 1
öfke 3
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 35 İşçi Alacak
İzmir İzelman 10 İşçi Alacak
İstanbul İston Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam