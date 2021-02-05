İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
|05 Şubat 2021 10:03
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İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinin yarım milin altına düşmesi sonucu gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus ve sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düştüğü belirtildi.
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 09.05'te çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
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