1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 05 Şubat 2021 10:04
+Aa- Yazdır
Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,13907,1400
Avro8,53908,5400
Sterlin9,74009,7900
ANKARA
ABD Doları7,11007,1700
Avro8,50008,5700
Sterlin9,67009,8700
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
05 Şubat 2021 10:14		 Altının gram fiyatı 6 ayın en düşüğünde
04 Şubat 2021 20:53
Borsa günü yükselişle tamamladı
04 Şubat 2021 18:23		 Çeyrek altından rekor düşüş: 665 TL'ye geriledi
04 Şubat 2021 17:49
Doların düşüşü bugün de devam etti
04 Şubat 2021 17:32		 Merkez Bankası rezervleri arttı
04 Şubat 2021 14:55
Borsa güne yükselişle başladı
04 Şubat 2021 10:10		 Borsada hisse senedi yatırımcı sayısı 2 milyon 179 bini aştı
03 Şubat 2021 21:42
Borsa günü yükselişle tamamladı
03 Şubat 2021 18:23		 Çeyrek altının düşüşü devam ediyor
03 Şubat 2021 17:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:22 - Öğretmenler ne zaman aşılanacak?10:18 - Samsun merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı10:15 - 'Komiser yardımcılığı' sınav usulsüzlüğünden 48 gözaltı10:14 - Ankara'da kredi usulsüzlüğü operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı10:14 - Borsa güne yükselişle başladı10:06 - İçişleri, 1062 personel katımıyla 'Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu' gerçekleştirdi
10:04 - Güne başlarken döviz fiyatları10:03 - İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı10:02 - 6 düzensiz göçmen yakalandı, şoför ve muavin gözaltına alındı10:01 - 2020-EUS yerleştirme sonuçları açıklandı10:00 - KBS'de, kimya öğretmenleri için düzenleme yapılması gerekiyor09:55 - DSİ Kırklareli için taşkın uyarısı yaptı
09:43 - Fahiş fiyat artışı denetimlerinde savunma süresi 7 güne düşürüldü09:43 - 1 kilo kıyma fiyatına 4 adet yeşil erik!09:35 - 4 gencin de kanında uyuşturucu bulundu09:22 - Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak09:15 - İşte yeni anayasanın konu başlıkları
09:11 - Kopan elini poşete koydu, hastaneye gitti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinin karşılaştırmalı madde cetveli
İşte yeni anayasanın konu başlıkları
Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak
Boğaziçi'nde yalanlar doğrular: Keskin nişancı değil drone savar
Meteoroloji'den 15 il için turuncu alarm
'Bizi bu güzel havalar mahvedecek'
Selçuk Bayraktar: Tek bir arama motoru, tek bir sosyal medya istiyorlar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Twitter sansürleri 3
bright-osayi samuel 1
dünyadaki aktif yanardağlar 1
Atmaca 3
wısc-r 1
Yılana benzeyen biber 3
Himalaya tuzu lambası 2
ametist taşı 3
gondola binmek 4
Android telefonun zil sesini iPhone zil sesi yapmak 1
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 35 İşçi Alacak
İzmir İzelman 10 İşçi Alacak
İstanbul İston Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam