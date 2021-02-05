Bakan Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz. 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak" açıklamasını yaptı.
|05 Şubat 2021 10:34
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