Sivas'ta anne ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi
Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.
|05 Şubat 2021 10:37
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Sivas'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastanede tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle 3. Sokak'ta müstakil evde ikamet eden anne R.T ile kızı M.T, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle sağlık ekiplerini aradı.
Eve gelen ekipler, ilk müdahalenin ardında anne ve kızını ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı.
Anne ve kızın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
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