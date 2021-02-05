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2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2021 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı. 11 Şubat 2021 tarihine kadar başvurular alınacak.
 05 Şubat 2021 10:39
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2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, 2021 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuru kılavuzunu yayımladı. 11 Şubat 2021 tarihine kadar başvurular alınacak.

2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS), 14 Mart 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 05-11 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-MEB-EKYS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri
Memurlar.Net
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