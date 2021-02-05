1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'den ABD'nin 'Boğaziçi' mesajına tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamasına, "ABD Başkanı Joe Biden da dahil herkes bilsin ki kamu düzenini ve aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek." diyerek tepki gösterdi.
 05 Şubat 2021 10:57
+Aa- Yazdır
AK Parti'den ABD'nin 'Boğaziçi' mesajına tepki gösterdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamasına, "ABD Başkanı Joe Biden da dahil herkes bilsin ki kamu düzenini ve aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek." diyerek tepki gösterdi.

Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır." atasözünü hatırlatarak CHP'yi, "yalan, iftira ve kumpasın merkezi" haline getirenlerin, gerçekleri çarpıtarak milleti aldatacağını zannettiğini, büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlayacaklarını vurguladı.

Hiç kimsenin gerçekleri çarpıtmamasını isteyen Akbaşoğlu, "Kimsenin öğrencilere, terörist dediği yok. Teröristlere 'terörist' dendiği nettir, açıktır. Ancak teröristlere, çukur kazanlara, 'Bizim arkadaşlar'; polisimize, polis araçlarına zarar verenlere, 'Katil polis, katil devlet' sloganları atanlara 'Bizim gençler' diyenler var. ABD Başkanı Biden da dahil herkes bilsin ki kamu düzenini ve aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor
05 Şubat 2021 11:26		 Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması
05 Şubat 2021 11:10
İşte yeni anayasanın konu başlıkları
05 Şubat 2021 09:15		 Anayasa hazırlığı muhalefeti hareketlendirdi
05 Şubat 2021 07:17
Selçuk Bayraktar: Tek bir arama motoru, tek bir sosyal medya istiyorlar
05 Şubat 2021 02:59		 Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
05 Şubat 2021 00:05
5 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
05 Şubat 2021 00:02		 Belediye Başkan Vekili: Bir personeli bile işten çıkarmadık
04 Şubat 2021 22:12
İçişleri Bakanı Soylu'dan Twitter sansürlerine tepki
04 Şubat 2021 21:55		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yükseköğretim' paylaşımı
04 Şubat 2021 21:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Aydın'da otomobil, otoyol gişesine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı11:47 - OHAL Komsiyonu 'inceleme ve değerlendirme' kriterlerini yayımladı11:45 - Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti11:45 - Kurumsal posta hesabını, özel işlerde kullandı, işten atıldı... AYM hak ihlali yok dedi11:43 - '40 yaş üstü için yeni kadrolar tüm personele açılmalı'11:43 - Yükseköğretim kurumlarının norm kadro yönetmeliğine kısmi Y.D. kararı
11:34 - Başsavcılık 'Ahmet Şık' hakkında soruşturma başlattı11:32 - Türk-İş yönetimi Adalet Bakanı Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti11:26 - Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor11:24 - Osmaniye'de iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı11:19 - Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yönetecek hakem belli oldu11:16 - Şehir hastaneleri salgın döneminde hastalara ilaç gibi geldi
11:13 - Altının gram fiyatı 410 liraya geriledi11:11 - 'Burası ağır ceza mahkeme solonu, burayı evlilik programına çevirdiniz'11:10 - Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ'dan yeni anayasa açıklaması11:09 - 2021 YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı11:05 - Hayvan sahiplenmek isteyenlere 'nakil ücreti' tuzağı
11:02 - Diş Kliniğini basan karı koca terör estirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Twitter'ın, Bakan Soylu'nun "4 LGBT sapkını" ifadesini içeren paylaşımını sansürlemesini nasıl buluyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB, Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğini yeniledi
Ahmet Necdet Sezer, kimleri atamıştı?
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinde dikkat çeken 10 başlık
Öğrenciyken nişanlandı, doktor olunca nişanı bozdu
2021 EKYS başvuru kılavuzu yayımlandı
Öğretmenler derste, maskenin yanında yüz koruyucu da kullanacak
Öğretmenler ne zaman aşılanacak?
İşte yeni anayasanın konu başlıkları
Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğinin karşılaştırmalı madde cetveli
Merkez Bankası Başkanı: Uzun süre faiz indirimi olmayacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
uçurtma avcısı 1
bright-osayi samuel 1
Müzeyyen Senar 2
hyponatremia 3
freed from desire 2
gondola binmek 4
öfke 3
sosyal medya adaleti 3
15 temmuz'u fetö yapmadı 5
Hazaralar 1
SON İLANLAR
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 12 avukat alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli 243 personel alacak
Manisa Besot 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Kırklareli Lüleburgaz Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 35 İşçi Alacak
İzmir İzelman 10 İşçi Alacak
İstanbul İston Beton 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam