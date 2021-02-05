AK Parti'den ABD'nin 'Boğaziçi' mesajına tepki gösterdi
|05 Şubat 2021 10:57
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığının Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin açıklamasına, "ABD Başkanı Joe Biden da dahil herkes bilsin ki kamu düzenini ve aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek." diyerek tepki gösterdi.
Akbaşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır." atasözünü hatırlatarak CHP'yi, "yalan, iftira ve kumpasın merkezi" haline getirenlerin, gerçekleri çarpıtarak milleti aldatacağını zannettiğini, büyük bir yanılgı içinde olduklarını anlayacaklarını vurguladı.
Hiç kimsenin gerçekleri çarpıtmamasını isteyen Akbaşoğlu, "Kimsenin öğrencilere, terörist dediği yok. Teröristlere 'terörist' dendiği nettir, açıktır. Ancak teröristlere, çukur kazanlara, 'Bizim arkadaşlar'; polisimize, polis araçlarına zarar verenlere, 'Katil polis, katil devlet' sloganları atanlara 'Bizim gençler' diyenler var. ABD Başkanı Biden da dahil herkes bilsin ki kamu düzenini ve aziz milletimizin huzurunu bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir." ifadelerini kullandı.
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