Hemşirelerden üniversitedeki 3'lü vardiya sistemine tepki

Korona virüs salgınıyla beraber iş yükü artan sağlık çalışanları yaşadıkları sorunları kamuoyuyla paylaşmak için basın açıklaması yaptı. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli 150'ye yakın sağlık çalışanı hastanelerinde 3'lü vardiya sisteminin kaldırılmasını isteyerek basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamanın ardından hastane polikliniklerine kadar yürümek isteyen sağlık çalışanlarına polis izin vermedi.

"ÜÇLÜ VARDİYADA COVİD-19 BULAŞICILIĞI BELİRGİN BİR ŞEKİLDE ARTMIŞTIR"

20 Kasım 2020 tarihi itibariyle yeni çalışma sistemi olan üçlü vardiyaya geçildiğini belirten Fırat Üniversitesi Hastanesi Sağlık-Hak-Sen temsilcisi Haluk Bal, "Geçildiği günden itibaren büyük tepkilere neden olan bu çalışma sisteminden dolayı mağduriyetimizi daha öncede dile getirmiştik fakat idaremizin uygun görmesi ve 'Sistemi bir deneyelim eğer eksileri daha fazla olursa kaldırırız' açıklamaları üzerine yaklaşık iki buçuk aydan beri bu şekilde çalışıyoruz. Sistemin bizlere getirdiği olumsuz etkilerin çok daha fazla olması nedeniyle bugün toplanıp sıkıntılarımızı dile getirmek istedik. Üçlü vardiya nedir? 08-16,16-24 ve 24-08 şeklinde olan çalıma düzeni gibi görünse de bizler için daha farklı anlamlar ifade etmektedir. Üçlü vardiyada gece 12'den sabah 8'e kadar çalışan bir anne beş gece eşinden ve çocuğundan ayrı kalmıştır. Üçlü vardiyada beş gün çalıştığımızdan dolayı maalesef aramızdaki Covid-19 bulaşıcılığı belirgin şekilde artmıştır. Üçlü vardiyada haftada beş gece çalışıp, gece uykusu uyuyamadığımız için bağışıklık düşmüş ve biyoritmimiz bozulmuştur. Kısacası üçlü vardiya aile düzenimizin ve sağlığımızın bozulmasına neden olmuştur ve bu şekilde çalıştığımızdan beri mental olarak daha çok yorulduğumuz için işteki performansımız da düşmüştür. Yaşadığımız depremden dolayı evleri hasar gören arkadaşlarımız merkezde ev bulamayıp, uzak yerlere taşındığından dolayı ulaşım problemlerine ve ailesinden kopuk üniversitemizin lojmanlarında kalmasına neden olmuştur." diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMIZ ÇOCUKLARINI NÖBETLERİNE GETİRMEK ZORUNDA KALDI"

Üçlü vardiyadan dolayı 42 hemşerinin istifa ettiğini kaydeden Bal konuşmasını şu sözlerle sürdürdü;

"Maalesef ki personel servisleri merkez mahallelere çalışmaktadır, lojman sadece bekar arkadaşlarımıza verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, 'tüm sağlık çalışanlarının 0-6 yaş grubundaki çocukları için kreş açılmasını' içeren genelge göndermişti, iki yıl geçmesine rağmen hastanemizde mevcut bir kreş olmadığından ve gece bakıcı bulamadığımızdan dolayı, ilden gelen hemşire arkadaşlarımız eşleriyle aynı güne denk gelen nöbetlerinde çaresiz kalarak, çocuklarını ya nöbetlerine getirmiş ya da memleketlerine göndermiştir. Üçlü vardiyadan dolayı, 42 hemşire arkadaşımız çaresiz kaldığından istifa etmek zorunda kalmıştır. Sendika olarak son 2 ay da yaptığımız çalışmalara göre 16-24 ve 24-08 nöbetinde çalışan arkadaşlarımızdan sadece 3 kişinin bu sistemden memnun olduğunu gördük, çaresiz kalan birçok arkadaşımızın da ağladığına şahit olduk. Bu arada bölgemizdeki diğer hastaneler 24 saatlik nöbet çalışma sistemiyle devam etmektedir. Bizim isteğimiz ise yıllardır çalıştığımız, alıştığımız ve düzenini kurduğumuz 16 saatlik nöbetler şeklinde tekrar çalışabilmektir. Çalışanlara her konuda yardımcı olan, geldiği günden beri hastanemizde büyük hizmetlere imza atan sayın başhekimimiz ve idari kadrosunun bozuk bir makine dişlisi gibi çalışan bu üçlü vardiya problemimizi gidermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı