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Hayvan sahiplenmek isteyenlere 'nakil ücreti' tuzağı

Cins köpek sahiplenmek isteyenlerden telefon ve kimlik numarasına havaleyle "sadece nakil ücreti" talep eden bir grup, mağdur ettikleri kişilerin kimlik ve telefon numaralarını kullanarak hayvan sahiplenmek isteyen başkalarını da dolandırıyor-
 05 Şubat 2021 11:05
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Hayvan sahiplenmek isteyenlere 'nakil ücreti' tuzağı

- Sahiplendirme sitesi adı altında cins köpek sahiplenmek isteyenlerden telefon ve kimlik numarasına havaleyle "sadece nakil ücreti" talep eden bir grup, mağdur ettikleri kişilerin kimlik ve telefon numaralarını kullanarak hayvan sahiplenmek isteyen başkalarını da dolandırıyor.

Büyükçekmece Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serpil Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasınının etkisiyle bazı kişilerin evinde hayvan bakmak istediğini, bunun da küçük ırk köpeklere talebi artırdığını anlattı.

Bu talebi istismar etmek isteyen kötü niyetli kişilerin de ortaya çıktığını dile getiren Bakkal, "Nakil ücreti alıyor ama köpeği göndermiyor çünkü ortada resmi bir belge yok. Resmi belge olmadığı için o köpeği vermek zorunda değil. Aynı zamanda vergi de kaçırmış oluyor. İnsanların parasını da umutlarını da çalıyor." dedi.

Bakkal, sadece sokağa çıkma kısıtlamasını esnetebilmek için de köpek satın alınmaya başlandığını, bunun salgın bittikten sonra bu hayvanların sokağa atılması anlamına geleceğini belirterek, şu çağrıda bulundu:

"Sokaklarda, barınaklarda zaten o kadar çok küçük ırk, büyük ırk, yuva bekleyen, bakıma muhtaç hayvan var ki... İnsanlar buralardan hayvan sahiplensin, merdiven altı üreticilere, dolandırıcılara para kaptırmasın, bu tür sayfalara kanıp onları daha çok kalkındırmasın. Barınaklara gidin, sokaklara çıkın elbet bir yerde karşınıza yardıma muhtaç kedi, köpek çıkar. Pandemi bittiği anda insanlar aldıkları hayvanları sokağa atacak, sokaklar kedi köpek kaynayacak. Büyük ırk köpekler sokaklarda, küçük ırkları sokağa bıraktığınızda büyük ırk köpekler o küçük ırk köpekleri parçalayacak. Çünkü bu köpekler sokakta yaşamayı, yemek bulmayı, arabalardan kaçmayı bilmiyor. İnsanlar bunlara ortak olmasın sokaktan, barınaktan sahiplensin. Zaten barınak sözleşmeli veriyor, bakamadığı zaman yine gidip barınağa teslim edebilir."

- "Dava açacaklarını söyleyenleri tehdit ediyorlar"

Hayvansever Ebru Uğraç, pahalı cins bir köpeği ücretsiz vereceklerini taahhüt edip sahiplendirme adı altında insanlardan 340 liradan 1.000 liraya kadar nakliye ücreti talep eden bir siteyi fark ettiğini ve sosyal medyayı kullanarak bunu herkesten paylaşmalarını istediğini dile getirdi.

Paylaşım üzerine kendisine dönüş yapan çok sayıda mağdur olduğunu belirten Uğraç, şunları anlattı:

"Örneğin siz 340 lira nakil ücreti göndermiş birisiniz. Bana 'Parayı buraya yollayacaksınız' diyerek sizin kimlik ve telefon numaranıza havale yapılmasını istiyorlar. Ben parayı onlara yolladığımı zannederek size yolluyorum. Siz de daha önceden bu parayı verdiniz ve köpeğinizi bekliyorsunuz, telefonunuza gelen kodu istediklerinde bunu veriyorsunuz. Bu sayede sizden kodu alıyorlar ve benim onlara yolladığımı zannederek size yolladığım parayı da ATM'den çekiyorlar. İnsanların kimlik ve telefon numaralarını kullanıyorlar ama kendileri hiçbir şekilde ortada yok, verdikleri adres de boş bir arazi."

Uğraç, bu kişilerin sosyal medya platformlarında bir çok sayfaları olduğunu ve çok sayıda takipçileri olduğunu kaydederek, "Cins köpek ilanları en üstte yer alıyor. İfşa oldukça sayfaların isimlerini, profil fotoğraflarını değiştiriyorlar. Diğer ilanları da başka sayfalardan çalıyorlar. Bu insanların telefon numaralarını da izinsiz kullanıyorlar. Dolandırdıkları, mağdur ettikleri kişilerden dava açacaklarını söyleyenleri de tehdit ediyorlar. Ben dolandırılmadım ama bunları ifşa ettiğim için ben de sürekli tehdit altındayım. Dolandırılan birçok insan polise şikayetçi olmuş, savcılığa gitmiş, CİMER'e şikayet etmiş, ancak sonuç alamamış." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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