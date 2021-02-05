2021 YÖKDİL/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
|05 Şubat 2021 11:09
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2021-YÖKDİL/1 Başvurularının Alınması
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 28 Mart 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 05 - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
Başvuru Kılavuzu
Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
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