MEB'den öğretmenlere kazanç getirici faaliyet uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, kazanç getirici faaliyette bulunma yasağını ihlal eden öğretmenleri uyardı.

Memurlar.net'in edindiği bilgilere göre; Bakanlıktan tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda iki önemli uyarı yer aldı.

1- Bazı Bakanlık personelinin sosyal medya hesapları veya internet üzerinden özel yayınevlerinin yardımcı kaynak kitaplarının reklamını ve pazarlamasını yaparak gelir elde ettikleri.

2- Bazı Bakanlık personelinin kendilerine ait mesleki çalışma dokümanları/ ders notları/ yardımcı kaynak kitaplarının reklamını ve pazarlamasını yaparak gelir elde ettikleri.

Yazıda "Bu kapsamda yukarıda yer alan kanun hükümleri doğrultusunda, aksi eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli idari işlemlerin yapılacağı konusunda Bakanlığımız personelinin bilgilendirilmesini ve gereğini rica ederim" denildi.