Osmaniye'de iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Osmaniye'de iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı
|05 Şubat 2021 11:24
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Osmaniye'de iki mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Dervişli Köyü Aydınlar Mahallesi ile Cevdetiye beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde pozitif ve temaslı kişiler olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca her iki mahallede karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
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