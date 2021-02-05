Osmaniye'de iki mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

MEB'DEN YÜZ YÜZE EĞİTİMİN ESASLARINI BELİRLEDİ Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 Şubat'tan itibaren kademeli başlatılacak yüz yüze eğitime ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, Bilim ve Sanat Merkezleri de 1 Mart itibarıyla ortaokul 8. sınıflarla birlikte yüz yüze eğitime geçecek.