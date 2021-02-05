Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk yeni parti kuruyor

Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İyi Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmadan şikayet ederek geçtiğimiz aylarda partisinden istifa etmişti.

Kurucusu olduğu partiden ihraç edilen daha sonra mahkeme kararı ile ihracı bozulan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin FETÖ ve HDP politikalarından rahatsız olduğunu belireterek, yeni bir parti sinyalini vermişti.

Ümit Özdağ ile yeni bir siyasi parti kurma hedefinde olan İsmail Koncuk, kuracakları parti ile ilgili İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

HEDEF KARARSIZ ATATÜRKÇÜLER

Ciddi sayıda kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitlenin olduğunu ve bunun için de bu boşluğu doldurmak gerektiğini söyleyen Koncuk, şu ifadeleri kullandı;

"Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkum olmamalı."