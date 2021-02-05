Türk-İş yönetimi Adalet Bakanı Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti
|05 Şubat 2021 11:32
|+Aa- Yazdır
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çalışma yaşamının hukuksal sorunlarını iletti.
Türk-İş'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gül, Atalay ve Kavlak'ı makamında kabul etti.
Çalışma yaşamının hukuksal sorunlarının konuşulduğu kabulde Türk-İş yönetimi, sendikaların yetki davalarında sürenin kısalması ve ihtisas mahkemelerinin kurulmasının da aralarında olduğu görüş ve taleplerini sundu.
Taleplerinin yeni reform paketinde karşılık bulmasını beklediklerini ifade eden Atalay ve Kavlak, Bakan Gül'e olumlu yaklaşımından dolayı teşekkür etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'40 yaş üstü için yeni kadrolar tüm personele açılmalı'
05 Şubat 2021 11:43
|Hemşirelerden üniversitedeki 3'lü vardiya sistemine tepki
05 Şubat 2021 10:57
|Kantinciler, devletten destek talebinde bulundu
04 Şubat 2021 19:54
|Eczacılar Birliği'nden gıda reklamlarında yer alan ünlülere uyarı
04 Şubat 2021 14:27
|'Vatandaşlarımız haksız fiyat artışlarını şikayet etmekten çekinmemeli'
04 Şubat 2021 10:59
|Ali Yalçın, memur maaşlarına iyileştirme yapılmasını istedi
03 Şubat 2021 15:55
|Türk Eğitim-Sen: LGS ve YKS tarihleri ertelensin
03 Şubat 2021 10:51
|Düğün salonlarında yeni dönem!
03 Şubat 2021 10:11
|DİSK'ten İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e ziyaret
02 Şubat 2021 20:42
|Ücretli Öğretmenler, MEB'e kadro dilekçesi verdi
02 Şubat 2021 16:22