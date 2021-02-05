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Yükseköğretim kurumlarının norm kadro yönetmeliğine kısmi Y.D. kararı

Eğitim Sen tarafından, Yükseköğretim Kurumlarındaki Norm Kadro Yönetmeliği'ne açılan davada kısmen yürütmenin durdurulması kararı çıktı
 05 Şubat 2021 11:43
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Yükseköğretim kurumlarının norm kadro yönetmeliğine kısmi Y.D. kararı

"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" 2.maddesiyle değiştirilen 4.maddenin 2. , 3. , 4. , 5. , 7. , 8.fıkraları ile 3.maddesiyle değişen 5.maddenin 2. ve 3. fıkraları Eğitim Sen tarafından dava konusu edilmişti.

Danıştay 8.Dairenin kararı ile; "Yukarıda yer verilen Kanun hükümleri uyarınca senatonun, üniversitenin akademik organı olduğu, üniversitenin kadro ihtiyaçları hususunda görüş ve önerilerinin alındığı, üniversitenin eğitim-öğretim esasları hakkında da karar merci olduğu hususları dikkate alındığında, senatonun görevleri ihmal edilerek, norm kadro belirlenmesinde ve planlanmasında senato yerine üniversite yönetim kurulu'nun yetkilendirilmesinde hukuka ve mevzuata uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır." gerekçesiyle dava konusu Yönetmeliğin 2. maddesiyle değiştirilen 4. maddenin 7. fıkrasının "üniversite yönetim kurulu" ibaresi ile 8. fıkrası yönünden yürütmenin durdurulması hakkındaki istemin kabulüne oyçokluğu ile yürütmesi durdurulmuştur.

Y.D. KARARI VERİLEN MADDENİN İLGİLİ FIKRALARI

Madde 4- (7) Cumhurbaşkanı kararıyla öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları için belirlenen ilave atama izinlerinin en fazla yüzde yirmisi, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkenin kalkınmasında ve bilim hayatının gelişmesinde öncelikli görülen alanlarda lisansüstü eğitim amacıyla kullandırılmak üzere yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına tahsis edilir. Bunun dışındaki araştırma görevlisi norm kadroları; öğrenci sayısı, araştırma, proje geliştirme gibi faaliyetler dikkate alınarak ilgili birim yönetim kurulunun görüşü üzerine üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. (Mülga 3. cümle: 28.04.2020 - 31112 s. R.G. Yön./2. md.)

(8) (Değişik fıkra: 28.04.2020 - 31112 s. R.G. Yön./2. md.) Yükseköğretim kurumları, bu maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları çerçevesinde yapacakları norm kadro planlamalarından bir sonraki yıl ilan edilmesi planlanan kadroları üniversite yönetim kurulu kararıyla birlikte her yıl Aralık ayı içinde Yükseköğretim Kuruluna gönderir ve kendi internet sitesinde yayımlar.
Memurlar.Net
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