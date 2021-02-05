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Arda Turan'ın yargılandığı davada, Burak Yılmaz tanık olarak çağırıldı

İstinafın, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yaşadıkları kavga nedeniyle karşılıklı müşteki-sanık olarak yargılandıkları davada, Turan'a "cinsel taciz" suçundan verilen beraat kararını bozmasının ardından yerel mahkeme ilk duruşma için 7 Nisan'a gün verdi
 05 Şubat 2021 12:32
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Arda Turan'ın yargılandığı davada, Burak Yılmaz tanık olarak çağırıldı

Mahkeme, futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'e tanık olarak ifadelerinin alınması için tebligat gönderdi

İstinafın, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin'in yaşadıkları kavga nedeniyle karşılıklı müşteki-sanık olarak yargılandıkları davada, Turan'a "cinsel taciz" suçundan verilen beraat kararını bozmasının ardından 7 Nisan'da yeniden başlayacak yargılamada, futbolcu Burak Yılmaz tanıklık yapacak

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesinin, Arda Turan hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen beraate yönelik bozma kararı, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesine ulaştı.

Yerel mahkeme, davanın normal usule göre görülmesine ve ilk duruşmanın 7 Nisan'da yapılmasına karar verdi.

Mahkeme, ayrıca ilk yargılamada dinlenilmeyen ve İstinaf kararında da değinilen futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak çağırılmasına hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İ

stanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Eylül 2019'da davayı karara bağlayarak sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
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